Дощі та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На заході України сьогодні очікуються дощі, місцями значні. На решті території буде переважно сухо і тепло. У Києві вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів, температура 17-19°.
На заході України сьогодні очікуються дощі, місцями значні. На решті території буде переважно сухо і тепло. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 30 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла.
На решті території без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ; температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, в більшості північних областей вночі 6-11°, вдень 14-19°.
Вітер північний, на півдні та сході східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.
На Київщині
Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 14-19°, у Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°.