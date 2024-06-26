Самым дорогостоящим для жизни городом в мире признан Сингапур, об этом пишет УНН со ссылкой на исследование швейцарской компании по управлению активами Julius Baer Group Ltd.

Аналитики оценивали размер затрат, необходимых для поддержания "хорошей жизни". Речь идет прежде всего не о базовых затратах, а об уровне затрат на предметы роскоши, брендовую одежду, авто, технику и прочее, необходимые для поддержания высокого стандарта жизни, элитного статуса.

Сингапур удерживает лидерство в рейтинге второй год подряд. На втором месте расположился Гонконг. Несмотря на это аналитики отмечают, что Азия теряет статус самого дорогого для проживания региона. На региональном уровне лидерство перехватывают Европа, Ближний Восток и Африка. Так, на третьем месте самых затратных для жизни городов разместился Лондон. Кроме того, аналитики отмечают рост стоимости жизни практически во всех европейских городах, входящих в рейтинг. К примеру, Цюрих поднялся по сравнению с прошлым годом на 8 позиций, Милан – на шесть, а Париж – на пять. В тоже время Дубай опустился до шестого места, хотя и сохраняет лидирующие позиции по стоимости недвижимости.

Первая десятка самых дорогих городов для богатых выглядит так:

Сингапур

Гонконг

Лондон

Шанхай

Монако

Цюрих

Нью Йорк

Париж

Сан Пауло

Милан

Также швейцарские аналитики изучили изменения цен в ряде категорий товаров класса люкс по сравнению с прошлым годом. Некоторые товары подешевели. Заметнее всего упала цена на велосипеды – 6,4%, полеты бизнес-классом подешевели на 1,7%, а виски – на 1%. В тоже время женская обувь прибавила в стоимости в среднем 9,3%, как и мужские костюмы, а вот ювелирные изделия подорожали на 9,6%.