Дорогі навіть для багатих: життя в яких містах визнано найдорожчим
Київ • УНН
Згідно з дослідженням Julius Baer Group Ltd, Сінгапур залишається найдорожчим містом у світі, за ним слідують Гонконг і Лондон.
Найдорожчим для життя містом у світі визнано Сінгапур, пише УНН з посиланням на дослідження швейцарської компанії з управління активами Julius Baer Group Ltd.
Аналітики оцінювали обсяг витрат, необхідних для підтримки "хорошого життя". Ідеться насамперед не про базові витрати, а про рівень витрат на предмети розкоші, брендовий одяг, авто, техніку та інше, необхідні для підтримки високого стандарту життя, елітного статусу.
Сінгапур утримує лідерство в рейтингу другий рік поспіль. На другому місці розташувався Гонконг. Попри це аналітики відзначають, що Азія втрачає статус найдорожчого для проживання регіону. На регіональному рівні лідерство перехоплюють Європа, Близький Схід і Африка. Так, на третьому місці найбільш витратних для життя міст розмістився Лондон. Окрім того, аналітики відзначають зростання вартості життя практично у всіх європейських містах, що входять у рейтинг. Наприклад, Цюріх піднявся в порівнянні з минулим роком на 8 позицій, Мілан – на шість, а Париж – на п'ять. У той же час Дубай опустився до шостого місця, хоча і зберігає лідируючі позиції за вартістю нерухомості.
Перша десятка найдорожчих міст для багатих виглядає так:
Сінгапур
Гонконг
Лондон
Шанхай
Монако
Цюрих
Нью-Йорк
Париж
Сан-Паулу
Мілан
Також швейцарські аналітики вивчили зміни цін у низці категорій товарів класу люкс в порівнянні з минулим роком. Деякі товари подешевшали. Найпомітніше впала ціна на велосипеди - 6,4%, польоти бізнес-класом подешевшали на 1,7%, а віскі - на 1%. У той же час жіноче взуття додало у вартості в середньому 9,3%, як і чоловічі костюми, а ось ювелірні вироби подорожчали на 9,6%.