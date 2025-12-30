$42.060.13
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Доллар и евро снова пошли вверх: курс валют на 30 декабря

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на 30 декабря на уровне 42,21 грн, что на 15 копеек больше. Евро подорожал на 10 копеек, достигнув 49,65 грн.

Доллар и евро снова пошли вверх: курс валют на 30 декабря

На вторник, 30 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 42,21 грн/долл., что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает УНН.

Подробности

Официальный курс доллара составляет: 42,21 грн. (+15 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,65 грн. (+10 коп.) Официальный курс злотого составляет: 11,74 грн. (0 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,90-42,35 грн, евро по 49,32-49,97 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн.
    • на межбанке курсы составляют 42,28-42,31 грн/долл. и 49,82-49,84 грн/евро.

      Напомним

      Кабинет министров отсрочил обязательное использование платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. Это решение принято в ответ на обращение малого бизнеса, чтобы уменьшить финансовое давление.

      Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27.12.25, 02:32

      Вита Зеленецкая

      Финансы
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина