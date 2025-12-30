Доллар и евро снова пошли вверх: курс валют на 30 декабря
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на 30 декабря на уровне 42,21 грн, что на 15 копеек больше. Евро подорожал на 10 копеек, достигнув 49,65 грн.
На вторник, 30 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 42,21 грн/долл., что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает УНН.
Официальный курс доллара составляет: 42,21 грн. (+15 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,65 грн. (+10 коп.) Официальный курс злотого составляет: 11,74 грн. (0 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,90-42,35 грн, евро по 49,32-49,97 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн.
- на межбанке курсы составляют 42,28-42,31 грн/долл. и 49,82-49,84 грн/евро.
Кабинет министров отсрочил обязательное использование платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. Это решение принято в ответ на обращение малого бизнеса, чтобы уменьшить финансовое давление.
