Долар і євро знову пішли вгору: курс валют на 30 грудня

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:26 • 3448 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 8672 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 12244 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 19882 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 22803 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 19158 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 20986 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 21648 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 19715 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 22761 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.6м/с
72%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Джордж Клуні та його сім'я отримали французьке громадянство: деталі29 грудня, 20:20 • 10525 перегляди
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС Photo29 грудня, 21:26 • 9186 перегляди
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф29 грудня, 23:30 • 6210 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України01:50 • 14610 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto02:26 • 5866 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 33403 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 34515 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 155013 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 196497 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 108210 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Ізраїль
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 18247 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 31227 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 40558 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 51062 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 155007 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
F-15 Eagle
Опалення

Долар і євро знову пішли вгору: курс валют на 30 грудня

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара США на 30 грудня на рівні 42,21 грн, що на 15 копійок більше. Євро здорожчав на 10 копійок, досягнувши 49,65 грн.

Долар і євро знову пішли вгору: курс валют на 30 грудня

На вівторок, 30 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 42,21 грн/дол., що на 15 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,21 грн. (+15 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,65 грн. (+10 коп.) Офіційний курс злотого становить: 11,74 грн. (0 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 41,90-42,35 грн, євро за 49,32-49,97 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн.
    • на міжбанку курси становлять 42,28-42,31 грн/дол. та 49,82-49,84 грн/євро.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів відтермінував обов'язкове використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Це рішення ухвалено у відповідь на звернення малого бізнесу, щоб зменшити фінансовий тиск.

      Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27.12.25, 02:32 • 20973 перегляди

      Віта Зеленецька

      Фінанси
      Кабінет Міністрів України
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Злотий
      Національний банк України
      Україна