Долар і євро знову пішли вгору: курс валют на 30 грудня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара США на 30 грудня на рівні 42,21 грн, що на 15 копійок більше. Євро здорожчав на 10 копійок, досягнувши 49,65 грн.
На вівторок, 30 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 42,21 грн/дол., що на 15 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає УНН.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,21 грн. (+15 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,65 грн. (+10 коп.) Офіційний курс злотого становить: 11,74 грн. (0 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 41,90-42,35 грн, євро за 49,32-49,97 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн.
- на міжбанку курси становлять 42,28-42,31 грн/дол. та 49,82-49,84 грн/євро.
Нагадаємо
Кабінет міністрів відтермінував обов'язкове використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Це рішення ухвалено у відповідь на звернення малого бізнесу, щоб зменшити фінансовий тиск.
