Долар і євро знову пішли вгору: курс валют на 30 грудня

На вівторок, 30 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 42,21 грн/дол., що на 15 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,21 грн. (+15 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,65 грн. (+10 коп.) Офіційний курс злотого становить: 11,74 грн. (0 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

у банках долар торгується за курсом 41,90-42,35 грн, євро за 49,32-49,97 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн.

на міжбанку курси становлять 42,28-42,31 грн/дол. та 49,82-49,84 грн/євро.

Нагадаємо

Кабінет міністрів відтермінував обов'язкове використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Це рішення ухвалено у відповідь на звернення малого бізнесу, щоб зменшити фінансовий тиск.

Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято