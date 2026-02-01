$42.850.00
Доходы рф от энергоресурсов сократятся до 22% бюджета в 2026 году - Bild

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

К 2026 году доходы россии от энергоресурсов, по прогнозам, составят лишь 22% бюджета. Немецкое правительство указывает на усиление экономических трудностей рф и сокращение резервного фонда.

Доходы рф от энергоресурсов сократятся до 22% бюджета в 2026 году - Bild

В 2026 году доходы россии от энергоресурсов, вероятно, составят лишь 22% от всех поступлений в бюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Журналисты ссылаются на аналитическую записку, подготовленную немецким правительством накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. В документе говорится, что экономические трудности рф становятся все более очевидными.

Также отмечается, что негативные тенденции в российской экономике усиливаются, а государство все хуже справляется с тем, чтобы их сглаживать. При этом речь не идет о прогнозе краха, однако данные показывают, что российские власти, продолжая войну, ставят экономику страны в уязвимое положение.

Наиболее сильно пострадал экспорт нефти, являющийся ключевой частью российской экономики. Из-за падения мировых цен и санкций доходы от энергоресурсов резко сократились и в этом году могут составлять лишь около 22% всех поступлений в российский бюджет против прежних 40-50%.

При этом 40% всех расходов российского бюджета направляются на безопасность и оборону. В то же время Россия все больше зависит от Китая, откуда, по оценкам Берлина, поступает до 87% критически важных для военной промышленности товаров.

В то же время резервный фонд РФ сократился примерно до 42 млрд евро (почти вдвое по сравнению с началом войны) и может быть исчерпан в течение года.

Напомним

российский диктатор владимир путин сталкивается с "сужающимся окном" для достижения мирного соглашения в Украине из-за растущего бюджетного дефицита рф.

Евгений Устименко

