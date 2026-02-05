Доказательства для будущих судов: россияне заставляют украинских детей оформлять биометрические паспорта - правозащитник
По словам Екатерины Рашевской, не было еще ни одного случая, когда россияне не нарушали права украинских детей.
На оккупированных территориях россияне заставляют украинских детей оформлять российские биометрические паспорта. Этот факт может быть использован как будущее доказательство в судебных процессах. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказала доктор философии в области международного права, эксперт и юрист общественной организации "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская, передает УНН.
Детали
Она добавила, что украинские дети все равно возвращаются из россии. Однако, по словам правозащитницы, не было еще ни одного случая, когда россияне не нарушали права таких детей.
Что это значит? Во-первых, это (паспортизация - ред.) дорого. Во-вторых, это долго. В-третьих, это проявление под принуждением лояльности к врагу. Что потом будет использовано как доказательство в судебных процессах
Напомним
Ранее УНН сообщал, что россия привезла группу школьников из Шахтерска в сахалинскую область рф под видом "университетской смены".
Также УНН сообщал, что оккупанты объявили новую "программу", по которой более 400 детей из ВОТ Запорожской области отправят в ярославскую область рф.
В то же время Екатерина Рашевская заявила о существовании 165 лагерей "перевоспитания" украинских детей на оккупированных территориях Украины, а также в россии, беларуси и Северной Корее.