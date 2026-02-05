Доказательства для будущих судов: россияне заставляют украинских детей оформлять биометрические паспорта - правозащитник

$43.170.02
13:04 • 1884 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 13493 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 35313 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 20281 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 21288 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 18699 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 12856 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13385 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19550 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30546 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Графики отключений электроэнергии
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 17992 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 23093 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 24216 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 22885 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 14403 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 35313 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 56245 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 86326 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 86375 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 124995 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 1802 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 10779 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 30780 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 18247 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 17862 просмотра
Доказательства для будущих судов: россияне заставляют украинских детей оформлять биометрические паспорта - правозащитник

Киев • УНН

 • 40 просмотра

По словам Екатерины Рашевской, не было еще ни одного случая, когда россияне не нарушали права украинских детей.

Доказательства для будущих судов: россияне заставляют украинских детей оформлять биометрические паспорта - правозащитник

На оккупированных территориях россияне заставляют украинских детей оформлять российские биометрические паспорта. Этот факт может быть использован как будущее доказательство в судебных процессах. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказала доктор философии в области международного права, эксперт и юрист общественной организации "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская, передает УНН.

Детали

Она добавила, что украинские дети все равно возвращаются из россии. Однако, по словам правозащитницы, не было еще ни одного случая, когда россияне не нарушали права таких детей.

Что это значит? Во-первых, это (паспортизация - ред.) дорого. Во-вторых, это долго. В-третьих, это проявление под принуждением лояльности к врагу. Что потом будет использовано как доказательство в судебных процессах

- заявила Рашевская.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россия привезла группу школьников из Шахтерска в сахалинскую область рф под видом "университетской смены".

Также УНН сообщал, что оккупанты объявили новую "программу", по которой более 400 детей из ВОТ Запорожской области отправят в ярославскую область рф.

В то же время Екатерина Рашевская заявила о существовании 165 лагерей "перевоспитания" украинских детей на оккупированных территориях Украины, а также в россии, беларуси и Северной Корее.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Запорожская область
Северная Корея
Украина