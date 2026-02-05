Доказ для майбутніх судів: росіяни змушують українських дітей оформлювати біометричні паспорти - правозахисник

На окупованих територіях росіяни змушують українських дітей оформлювати російські біометричні паспорти. Цей факт може бути використаний як майбутній доказ у судових процесах. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповіла докторка філософії в галузі міжнародного права, експертка і юристка громадської організації "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська, передає УНН.

Деталі

Вона додала, що українські діти все одно повертаються з росії. Однак, за словами правозахисниці, не було ще жодного випадку, коли росіяни не порушували права таких дітей.

Що це означає? По-перше, це (паспортизація - ред.) дорого. По-друге, це довго. По-третє, це прояв під примусом лояльності до ворога. Що потім буде використано як доказ у судових процесах - заявила Рашевська.

Нагадаємо

Водночас Катерина Рашевська заявила про існування 165 таборів "перевиховання" українських дітей на окупованих територіях України, а також у росії, білорусі і Північній Кореї.