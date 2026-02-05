$43.170.02
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 13490 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 35310 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 20278 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 21285 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 18696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 12853 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13384 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19550 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30546 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Доказ для майбутніх судів: росіяни змушують українських дітей оформлювати біометричні паспорти - правозахисник

Київ • УНН

 • 30 перегляди

За словами Катерини Рашевської, не було ще жодного випадку, коли росіяни не порушували права українських дітей.

Доказ для майбутніх судів: росіяни змушують українських дітей оформлювати біометричні паспорти - правозахисник

На окупованих територіях росіяни змушують українських дітей оформлювати російські біометричні паспорти. Цей факт може бути використаний як майбутній доказ у судових процесах. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповіла докторка філософії в галузі міжнародного права, експертка і юристка громадської організації "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська, передає УНН.

Деталі

Вона додала, що українські діти все одно повертаються з росії. Однак, за словами правозахисниці, не було ще жодного випадку, коли росіяни не порушували права таких дітей.

Що це означає? По-перше, це (паспортизація - ред.) дорого. По-друге, це довго. По-третє, це прояв під примусом лояльності до ворога. Що потім буде використано як доказ у судових процесах

- заявила Рашевська.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росія привезла групу школярів із Шахтарська до сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни".

Також УНН повідомляв, що окупанти оголосили нову "програму", за якою понад 400 дітей із ТОТ Запорізької області відправлять до ярославської області рф.

Водночас Катерина Рашевська заявила про існування 165 таборів "перевиховання" українських дітей на окупованих територіях України, а також у росії, білорусі і Північній Кореї.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Білорусь
Запорізька область
Північна Корея
Україна