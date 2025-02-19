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До выборов в Германии особых решений принято не будет: Стефанишина о помощи Украине на 700 млрд евро от ЕС

До выборов в Германии особых решений принято не будет: Стефанишина о помощи Украине на 700 млрд евро от ЕС

Киев  •  УНН

 • 1301 просмотра

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Решение о выделении Украине масштабного пакета помощи от ЕС отложено до завершения выборов в Германии. Пакет может быть подобен фонду времен коронакризиса объемом 724 млрд евро.

До выборов в Германии, до понимания того, какая будет коалиция, никаких особых решений по выделению Украине 700 млрд евро от ЕС, принято не будет.

Об этом заявила журналистам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Детали

Выборы проходят в Германии. Инициатива по мобилизации 500+ млрд евро для усиления оборонного суверенитета ЕС поддержки Украины - это одна из идей Европейской комиссии. В то же время это речь идет не о чисто немецкой помощи, но я точно уверена, что до выборов в Германии, до понимания того, какая будет коалиция, никаких особых решений принято не будет, но я думаю, что кроме поддержки Украины, сегодня речь также идет о и европейской безопасности в целом и том, как она будет выглядеть в НАТО и за его пределами

- сказала Стефанишина.

Напомним,

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, 16 февраля, в кулуарах Мюнхенской конференции сообщила изданию Bloomberg о предстоящем запуске помощи Украине от ЕС, объемом подобным сформированному фонду времен коронакризиса. За шесть лет ЕС, частично в виде кредитов и прямой финансовой помощи, выделил 724 млрд евро на восстановление после коронавируса.

 23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг после распада коалиции Шольца. Главная борьба идет между действующим канцлером и лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Результаты голосования могут повлиять на помощь Украине, политику в отношении беженцев и позицию Берлина в войне с Россией. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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