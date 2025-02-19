До выборов в Германии особых решений принято не будет: Стефанишина о помощи Украине на 700 млрд евро от ЕС

До выборов в Германии, до понимания того, какая будет коалиция, никаких особых решений по выделению Украине 700 млрд евро от ЕС, принято не будет.

Об этом заявила журналистам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Детали

Выборы проходят в Германии. Инициатива по мобилизации 500+ млрд евро для усиления оборонного суверенитета ЕС поддержки Украины - это одна из идей Европейской комиссии. В то же время это речь идет не о чисто немецкой помощи, но я точно уверена, что до выборов в Германии, до понимания того, какая будет коалиция, никаких особых решений принято не будет, но я думаю, что кроме поддержки Украины, сегодня речь также идет о и европейской безопасности в целом и том, как она будет выглядеть в НАТО и за его пределами