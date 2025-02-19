До виборів в Німеччині особливих рішень прийнято не буде: Стефанішина про допомогу Україні на 700 млрд євро від ЄС

До виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень щодо виділення Україні 700 млрд євро від ЄС, прийнято не буде.

Про це заявила журналістам віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.

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Вибори відбуваються в Німеччині. Ініціатива щодо мобілізації 500+ млрд євро для посилення оборонного суверенітету ЄС підтримки України - це одна з ідей Європейської комісії. Водночас це мова йде не про суто німецьку допомогу, але я точно впевнена, що до виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде, але я думаю, що окрім підтримки України, сьогодні мова також іде про і європейську безпеку в цілому і тому, як вона буде виглядати в НАТО і поза його межами