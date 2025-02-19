До виборів в Німеччині особливих рішень прийнято не буде: Стефанішина про допомогу Україні на 700 млрд євро від ЄС
Київ • УНН
Рішення щодо виділення Україні масштабного пакету допомоги від ЄС відкладено до завершення виборів у Німеччині. Пакет може бути подібним до фонду часів коронакризи обсягом 724 млрд євро.
До виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень щодо виділення Україні 700 млрд євро від ЄС, прийнято не буде.
Про це заявила журналістам віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.
Деталі
Вибори відбуваються в Німеччині. Ініціатива щодо мобілізації 500+ млрд євро для посилення оборонного суверенітету ЄС підтримки України - це одна з ідей Європейської комісії. Водночас це мова йде не про суто німецьку допомогу, але я точно впевнена, що до виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде, але я думаю, що окрім підтримки України, сьогодні мова також іде про і європейську безпеку в цілому і тому, як вона буде виглядати в НАТО і поза його межами
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, 16 лютого, у кулуарах Мюнхенської конференції повідомила виданню Bloomberg про майбутній запуск допомоги Україні від ЄС, обсягом подібним до сформованого фонду часів коронакризи. За шість років ЄС, частково у вигляді кредитів та прямої фінансової допомоги, виділив 724 млрд євро на відновлення після коронавірусу.
23 лютого в Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу після розпаду коаліції Шольца. Головна боротьба точиться між чинним канцлером і лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Результати голосування можуть вплинути на допомогу Україні, політику щодо біженців та позицію Берліна у війні з росією.