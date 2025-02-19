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15 березня, 19:03 • 119250 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136303 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116000 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107229 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102701 перегляди

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До виборів в Німеччині особливих рішень прийнято не буде: Стефанішина про допомогу Україні на 700 млрд євро від ЄС

До виборів в Німеччині особливих рішень прийнято не буде: Стефанішина про допомогу Україні на 700 млрд євро від ЄС

Київ • УНН

 • 29825 перегляди

Рішення щодо виділення Україні масштабного пакету допомоги від ЄС відкладено до завершення виборів у Німеччині. Пакет може бути подібним до фонду часів коронакризи обсягом 724 млрд євро.

До виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень щодо виділення Україні 700 млрд євро від ЄС, прийнято не буде.

Про це заявила журналістам віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.

Деталі

Вибори відбуваються в Німеччині. Ініціатива щодо мобілізації 500+ млрд євро для посилення оборонного суверенітету ЄС підтримки України - це одна з ідей Європейської комісії. Водночас це мова йде не про суто німецьку допомогу, але я точно впевнена, що до виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде, але я думаю, що окрім підтримки України, сьогодні мова також іде про і європейську безпеку в цілому і тому, як вона буде виглядати в НАТО і поза його межами

- сказала Стефанішина.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, 16 лютого, у кулуарах Мюнхенської конференції повідомила виданню Bloomberg про майбутній запуск допомоги Україні від ЄС, обсягом подібним до сформованого фонду часів коронакризи. За шість років ЄС, частково у вигляді кредитів та прямої фінансової допомоги, виділив 724 млрд євро на відновлення після коронавірусу.

 23 лютого в Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу після розпаду коаліції Шольца. Головна боротьба точиться між чинним канцлером і лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Результати голосування можуть вплинути на допомогу Україні, політику щодо біженців та позицію Берліна у війні з росією. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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