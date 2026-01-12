Днепр восстанавливает электроснабжение после российских обстрелов: сколько еще людей в городе без света

$43.080.09
Эксклюзив
14:17 • 3602 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 5084 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 11326 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 26939 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 30896 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 25989 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28417 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36206 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42399 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36456 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 22178 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 29374 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 22733 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове10:15 • 7780 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17096 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17297 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 26939 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 22931 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 29580 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 28499 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 24644 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 30970 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 33320 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 89341 просмотра
Днепр восстанавливает электроснабжение после российских обстрелов: сколько еще людей в городе без света

Киев • УНН

 • 488 просмотра

На Левом берегу и в Днепровском районе города Днепр возвращают свет после недавних российских обстрелов. Более 18 тысяч семей остаются без электроснабжения из-за значительных повреждений.

Днепр восстанавливает электроснабжение после российских обстрелов: сколько еще людей в городе без света

В городе Днепр, а именно - на Левом берегу и в Днепровском районе - возвращают свет после недавних российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Энергетики напомнили: в ночь на субботу, 10 января, в результате российской атаки был поврежден энергообъект. Сейчас без электроснабжения остаются более 18 тысяч семей.

В ДТЭК отметили: масштаб повреждений очень значительный и сейчас технически невозможно полностью запитать все дома.

Как только это позволила ситуация с безопасностью, мы сразу начали восстановление и работаем круглосуточно. Вместе с местными властью мы ищем варианты альтернативного питания, прежде всего для домов без централизованного тепла и воды. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электричество в дома

 - говорится в заявлении компании.

Напомним

Из-за новой российской атаки на энергетику Украины 12 января были обесточивания в 7 областях.

Также в понедельник, 12 января, Киев перешел на экстренные отключения света, поскольку инфраструктура не выдерживает нагрузки.

Евгений Устименко

