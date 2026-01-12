Днепр восстанавливает электроснабжение после российских обстрелов: сколько еще людей в городе без света

В городе Днепр, а именно - на Левом берегу и в Днепровском районе - возвращают свет после недавних российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Энергетики напомнили: в ночь на субботу, 10 января, в результате российской атаки был поврежден энергообъект. Сейчас без электроснабжения остаются более 18 тысяч семей.

В ДТЭК отметили: масштаб повреждений очень значительный и сейчас технически невозможно полностью запитать все дома.

Как только это позволила ситуация с безопасностью, мы сразу начали восстановление и работаем круглосуточно. Вместе с местными властью мы ищем варианты альтернативного питания, прежде всего для домов без централизованного тепла и воды. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электричество в дома - говорится в заявлении компании.

Напомним

Из-за новой российской атаки на энергетику Украины 12 января были обесточивания в 7 областях.

Также в понедельник, 12 января, Киев перешел на экстренные отключения света, поскольку инфраструктура не выдерживает нагрузки.