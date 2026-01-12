Дніпро відновлює електропостачання після російських обстрілів: скільки ще людей у місті без світла

У місті Дніпро, а саме - на Лівому березі та в Дніпровському районі - повертають світло після нещодавніх російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Енергетики нагадали: у ніч на суботу, 10 січня, внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб’єкт. Наразі без електропостачання залишаються понад 18 тисяч родин.

У ДТЕК зазначили: масштаб пошкоджень дуже значний і зараз технічно неможливо повністю заживити всі будинки.

Щойно це дозволила безпекова ситуація, ми одразу розпочали відновлення і працюємо цілодобово. Разом із місцевою владою ми шукаємо варіанти альтернативного живлення, насамперед для будинків без централізованого тепла й води. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання й повернути електрику в домівки - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо

Через нову російську атаку на енергетику України 12 січня були знеструмлення у 7 областях.

Також у понеділок, 12 січня, Київ перейшов на екстрені відключення світла, оскільки інфраструктура не витримує навантаження.