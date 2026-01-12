Дніпро відновлює електропостачання після російських обстрілів: скільки ще людей у місті без світла

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
14:17 • 2372 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 3962 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 10876 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 26179 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 30395 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 25740 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 28209 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36081 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 42224 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36351 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.6м/с
80%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 21807 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 28789 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 22161 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові10:15 • 7244 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 16511 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 2366 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 16591 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 26177 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 22238 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 28869 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Венесуела
Італія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 28264 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 24436 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 30783 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 33135 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 89160 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм

Дніпро відновлює електропостачання після російських обстрілів: скільки ще людей у місті без світла

Київ • УНН

 • 170 перегляди

На Лівому березі та в Дніпровському районі міста Дніпро повертають світло після нещодавніх російських обстрілів. Понад 18 тисяч родин залишаються без електропостачання через значні пошкодження.

Дніпро відновлює електропостачання після російських обстрілів: скільки ще людей у місті без світла

У місті Дніпро, а саме - на Лівому березі та в Дніпровському районі - повертають світло після нещодавніх російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Енергетики нагадали: у ніч на суботу, 10 січня, внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб’єкт. Наразі без електропостачання залишаються понад 18 тисяч родин.

У ДТЕК зазначили: масштаб пошкоджень дуже значний і зараз технічно неможливо повністю заживити всі будинки.

Щойно це дозволила безпекова ситуація, ми одразу розпочали відновлення і працюємо цілодобово. Разом із місцевою владою ми шукаємо варіанти альтернативного живлення, насамперед для будинків без централізованого тепла й води. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання й повернути електрику в домівки

 - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо

Через нову російську атаку на енергетику України 12 січня були знеструмлення у 7 областях.

Також у понеділок, 12 січня, Київ перейшов на екстрені відключення світла, оскільки інфраструктура не витримує навантаження.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Дніпро (місто)
ДТЕК
Україна
Київ