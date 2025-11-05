Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти

ukenru
4 ноября, 18:53 • 19582 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 44308 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 34287 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 33900 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 32380 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 46619 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 42524 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19447 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18574 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15808 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУPhotoVideo4 ноября, 21:29 • 11633 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы4 ноября, 23:11 • 14889 просмотра
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState00:48 • 11210 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина01:11 • 12759 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo02:29 • 10905 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 46625 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 43632 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 42532 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 62023 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 59778 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 24380 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 38543 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 41623 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 36952 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 40833 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Демократическая партия победила на первых масштабных выборах в США после возвращения Дональда Трампа на пост президента. Они выиграли ключевые гонки за пост мэра Нью-Йорка и губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси.

Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти

В Соединенных Штатах Америки прошли первые масштабные выборы после возвращения Дональда Трампа на пост президента – и по их итогам победу одержала Демократическая партия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, BloombergAssociated Press.

Детали

Как сообщает Reuters, демократы выиграли три ключевые гонки – за пост мэра Нью-Йорка, а также губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси.

Мэром Нью-Йорка стал 34-летний демократический социалист Зохран Мамдани, который вошел в историю как первый мусульманин на этом посту. Его поддержали более двух миллионов избирателей – это самый высокий показатель на муниципальных выборах с 1969 года.

Мамдани известен своей прогрессивной платформой – он выступает за повышение налогов для корпораций и состоятельных граждан, расширение государственного финансирования образования и транспорта, а также замораживание арендной платы.

Президент Дональд Трамп уже отреагировал, назвав Мамдани "коммунистом" и пригрозив сократить федеральное финансирование для Нью-Йорка.

Демократы удержали позиции в Вирджинии и Нью-Джерси

В Вирджинии победу одержала Абигейл Спанбергер, которая сменит на посту губернатора республиканца Гленна Янкина. В Нью-Джерси главой штата стала Мики Шеррил, которая победила республиканца Джека Чиатарелли.

Обе демократки связывали своих соперников с Трампом, апеллируя к недовольству избирателей из-за правительственного шатдауна и суровой миграционной политики президента.

Мы доказали, что Вирджиния выбрала здравый смысл вместо хаоса

- заявила Спанбергер после объявления результатов.

Отмечается, что хотя все три штата традиционно склоняются к демократам, успех на этих выборах придал партии уверенности перед промежуточными выборами в Конгресс 2026 года.

Эти выборы стали одними из самых ожесточенных в крупнейшем городе США за последнее десятилетие, что подтверждается высоким уровнем заинтересованности и явки избирателей. По данным Избирательной комиссии Нью-Йорка, в городе проголосовали более 2 миллионов человек – это рекордный показатель с 1969 года

- пишет Bloomberg.

Аналитики отмечают, что демократы сделали акцент на социально-экономических вопросах – стоимости жизни, аренде, поддержке населения – тогда как республиканцы пытались сосредоточить внимание избирателей на темах безопасности и миграции.

Пойдет ли Трамп на третий срок: президент США дал ответ03.11.25, 09:22 • 2936 просмотров

