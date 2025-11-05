Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти

В Соединенных Штатах Америки прошли первые масштабные выборы после возвращения Дональда Трампа на пост президента – и по их итогам победу одержала Демократическая партия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, Bloomberg, Associated Press.

Детали

Как сообщает Reuters, демократы выиграли три ключевые гонки – за пост мэра Нью-Йорка, а также губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси.

Мэром Нью-Йорка стал 34-летний демократический социалист Зохран Мамдани, который вошел в историю как первый мусульманин на этом посту. Его поддержали более двух миллионов избирателей – это самый высокий показатель на муниципальных выборах с 1969 года.

Мамдани известен своей прогрессивной платформой – он выступает за повышение налогов для корпораций и состоятельных граждан, расширение государственного финансирования образования и транспорта, а также замораживание арендной платы.

Президент Дональд Трамп уже отреагировал, назвав Мамдани "коммунистом" и пригрозив сократить федеральное финансирование для Нью-Йорка.

Демократы удержали позиции в Вирджинии и Нью-Джерси

В Вирджинии победу одержала Абигейл Спанбергер, которая сменит на посту губернатора республиканца Гленна Янкина. В Нью-Джерси главой штата стала Мики Шеррил, которая победила республиканца Джека Чиатарелли.

Обе демократки связывали своих соперников с Трампом, апеллируя к недовольству избирателей из-за правительственного шатдауна и суровой миграционной политики президента.

Мы доказали, что Вирджиния выбрала здравый смысл вместо хаоса - заявила Спанбергер после объявления результатов.

Отмечается, что хотя все три штата традиционно склоняются к демократам, успех на этих выборах придал партии уверенности перед промежуточными выборами в Конгресс 2026 года.

Эти выборы стали одними из самых ожесточенных в крупнейшем городе США за последнее десятилетие, что подтверждается высоким уровнем заинтересованности и явки избирателей. По данным Избирательной комиссии Нью-Йорка, в городе проголосовали более 2 миллионов человек – это рекордный показатель с 1969 года - пишет Bloomberg.

Аналитики отмечают, что демократы сделали акцент на социально-экономических вопросах – стоимости жизни, аренде, поддержке населения – тогда как республиканцы пытались сосредоточить внимание избирателей на темах безопасности и миграции.

