Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади

У Сполучених Штатах Америки пройшли перші масштабні вибори після повернення Дональда Трампа на посаду президента - і за їхніми підсумками перемогу здобула Демократична партія. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters, Bloomberg, Associated Press.

Деталі

Як повідомляє Reuters, демократи виграли три ключові перегони - за посаду мера Нью-Йорка, а також губернаторів штатів Вірджинія та Нью-Джерсі.

Мером Нью-Йорка став 34-річний демократичний соціаліст Зохран Мамдані, який увійшов в історію як перший мусульманин на цій посаді. Його підтримали понад два мільйони виборців - це найвищий показник на муніципальних виборах із 1969 року.

Мамдані відомий своєю прогресивною платформою - він виступає за підвищення податків для корпорацій і заможних громадян, розширення державного фінансування освіти й транспорту, а також замороження орендної плати.

Президент Дональд Трамп уже відреагував, назвавши Мамдані "комуністом" і пригрозивши скоротити федеральне фінансування для Нью-Йорка.

Демократи втримали позиції у Вірджинії та Нью-Джерсі

У Вірджинії перемогу здобула Абігейл Спанбергер, яка змінить на посаді губернатора республіканця Гленна Янкіна. У Нью-Джерсі очільницею штату стала Мікі Шерріл, яка перемогла республіканця Джека Чіатареллі.

Обидві демократки пов’язували своїх суперників із Трампом, апелюючи до невдоволення виборців через урядовий шатдаун і сувору міграційну політику президента.

Ми довели, що Вірджинія обрала здоровий глузд замість хаосу - заявила Спанбергер після оголошення результатів.

Зазначається, що хоча всі три штати традиційно схиляються до демократів, успіх на цих виборах додав партії впевненості перед проміжними виборами до Конгресу 2026 року.

Ці вибори стали одними з найзапекліших у найбільшому місті США за останнє десятиліття, що підтверджується високим рівнем зацікавленості та явки виборців. За даними Виборчої комісії Нью-Йорка, у місті проголосували понад 2 мільйони людей - це рекордний показник із 1969 року - пише Bloomberg.

Аналітики відзначають, що демократи зробили акцент на соціально-економічних питаннях - вартості життя, оренді, підтримці населення - тоді як республіканці намагалися зосередити увагу виборців на темах безпеки та міграції.

