Делегации со всего мира присоединились к празднованию Дня Независимости
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский отпраздновал 34-ю годовщину Независимости Украины, принимая делегации из Канады, Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Великобритании. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку в войне и отметил героизм украинских воинов.
Во время празднования 34-й годовщины независимости Украины Президент Владимир Зеленский принял делегации из Канады, Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Великобритании, поблагодарив международных партнеров за поддержку и в войне с россией, пишет УНН.
Детали
Зеленский поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости. Празднования состоялись в стенах Святой Софии.
Сегодня вместе с нами здесь, в Украине, премьер-министр Канады Марк Карни. И это ваш первый визит в Украину, господин премьер-министр. Сразу в День Независимости. Для нас это большая честь. Спасибо специальному представителю президента Трампа, генералу Киту Келлогу. Спасибо, что вместе с нами в Украине министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады, министр по делам ветеранов Великобритании. Спасибо за поддержку
Президент поблагодарил правительства за международную поддержку Украины. Он подчеркнул, что Украина прошла один из самых сложных путей в Европе, сохранила землю и отстояла свои национальные права.
Украинская независимость - это победа украинской армии. Героизм наших воинов. Спасибо, и я горжусь каждым, кто стоял на стороне нашей страны и нашего народа. Украинцы объединились, а россия делает то, что делает россия. Мы вступили в четвертый год полномасштабной войны. И хотя война в Украине длится уже много дней, мы выстояли 1270 дней. Украина всегда будет независимым государством, суверенным, равным среди стран Европы
Зеленский добавил, что празднование также является выражением уважения к памяти украинских героев разных времен, отдавших жизнь ради независимости и свободы государства.
