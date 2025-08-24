Делегации со всего мира присоединились к празднованию Дня Независимости

Во время празднования 34-й годовщины независимости Украины Президент Владимир Зеленский принял делегации из Канады, Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Великобритании, поблагодарив международных партнеров за поддержку и в войне с россией, пишет УНН.

Зеленский поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости. Празднования состоялись в стенах Святой Софии.

Сегодня вместе с нами здесь, в Украине, премьер-министр Канады Марк Карни. И это ваш первый визит в Украину, господин премьер-министр. Сразу в День Независимости. Для нас это большая честь. Спасибо специальному представителю президента Трампа, генералу Киту Келлогу. Спасибо, что вместе с нами в Украине министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады, министр по делам ветеранов Великобритании. Спасибо за поддержку