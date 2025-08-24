$41.220.00
Делегации со всего мира присоединились к празднованию Дня Независимости

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Президент Владимир Зеленский отпраздновал 34-ю годовщину Независимости Украины, принимая делегации из Канады, Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Великобритании. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку в войне и отметил героизм украинских воинов.

Делегации со всего мира присоединились к празднованию Дня Независимости

Во время празднования 34-й годовщины независимости Украины Президент Владимир Зеленский принял делегации из Канады, Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Великобритании, поблагодарив международных партнеров за поддержку и в войне с россией, пишет УНН.

Детали

Зеленский поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости. Празднования состоялись в стенах Святой Софии.

Сегодня вместе с нами здесь, в Украине, премьер-министр Канады Марк Карни. И это ваш первый визит в Украину, господин премьер-министр. Сразу в День Независимости. Для нас это большая честь. Спасибо специальному представителю президента Трампа, генералу Киту Келлогу. Спасибо, что вместе с нами в Украине министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады, министр по делам ветеранов Великобритании. Спасибо за поддержку

- отметил Зеленский.

Президент поблагодарил правительства за международную поддержку Украины. Он подчеркнул, что Украина прошла один из самых сложных путей в Европе, сохранила землю и отстояла свои национальные права.

Украинская независимость - это победа украинской армии. Героизм наших воинов. Спасибо, и я горжусь каждым, кто стоял на стороне нашей страны и нашего народа. Украинцы объединились, а россия делает то, что делает россия. Мы вступили в четвертый год полномасштабной войны. И хотя война в Украине длится уже много дней, мы выстояли 1270 дней. Украина всегда будет независимым государством, суверенным, равным среди стран Европы

- сказал Президент.

Зеленский добавил, что празднование также является выражением уважения к памяти украинских героев разных времен, отдавших жизнь ради независимости и свободы государства.

В Киеве на торжествах ко Дню независимости присутствует Специальный представитель США Кит Келлог24.08.2025, 12:29 • 1398 просмотров

Алена Уткина

