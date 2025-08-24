Делегації з усього світу приєдналися до святкувань Дня Незалежності

Під час святкування 34-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський прийняв делегації з Канади, Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Великої Британії, подякувавши міжнародним партнерам за підтримку та у війні з росією, пише УНН.

Зеленський привітав українців із 34-ю річницею Незалежності. Святкування відбулися у стінах Святої Софії.

Сьогодні разом з нами тут, в Україні, прем’єр-міністр Канади Марк Карні. І це ваш перший візит в Україну, пане прем’єр-міністре. Одразу в День Незалежності. Для нас це велика честь. Дякую спеціальному представнику президента Трампа, генералу Кіту Келогу. Дякуємо, що разом з нами в Україні міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Великої Британії. Дякуємо за підтримку