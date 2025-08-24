$41.220.00
Делегації з усього світу приєдналися до святкувань Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент Володимир Зеленський відсвяткував 34-ту річницю Незалежності України, приймаючи делегації з Канади, Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Великої Британії. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку у війні та наголосив на героїзмі українських воїнів.

Делегації з усього світу приєдналися до святкувань Дня Незалежності

Під час святкування 34-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський прийняв делегації з Канади, Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Великої Британії, подякувавши міжнародним партнерам за підтримку та у війні з росією, пише УНН.

Деталі

Зеленський привітав українців із 34-ю річницею Незалежності. Святкування відбулися у стінах Святої Софії.

Сьогодні разом з нами тут, в Україні, прем’єр-міністр Канади Марк Карні. І це ваш перший візит в Україну, пане прем’єр-міністре. Одразу в День Незалежності. Для нас це велика честь. Дякую спеціальному представнику президента Трампа, генералу Кіту Келогу. Дякуємо, що разом з нами в Україні міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Великої Британії. Дякуємо за підтримку

- зазначив Зеленський.

Президент подякував урядам за міжнародну підтримку України. Він наголосив, що Україна пройшла один із найскладніших шляхів у Європі, зберегла землю та відстояла свої національні права.

Українська незалежність - це перемога української армії. Героїзм наших воїнів. Дякуємо, і я пишаюся кожним, хто стояв на боці нашої країни та нашого народу. Українці об’єдналися, а росія робить те, що робить росія. Ми вступили у четвертий рік повномасштабної війни. І хоча війна в Україні триває вже багато днів, ми вистояли 1270 днів. Україна завжди буде незалежною державою, суверенною, рівною серед країн Європи

- сказав Президент.

Зеленський додав, що святкування також є виявом шани до пам’яті українських героїв різних часів, які віддали життя заради незалежності та свободи держави.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Кіт Келлог
Латвія
Збройні сили України
Дональд Трамп
Данія
Канада
Литва
Швеція
Велика Британія
Румунія
Володимир Зеленський
Україна