Делегації з усього світу приєдналися до святкувань Дня Незалежності
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський відсвяткував 34-ту річницю Незалежності України, приймаючи делегації з Канади, Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Великої Британії. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку у війні та наголосив на героїзмі українських воїнів.
Під час святкування 34-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський прийняв делегації з Канади, Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Великої Британії, подякувавши міжнародним партнерам за підтримку та у війні з росією, пише УНН.
Деталі
Зеленський привітав українців із 34-ю річницею Незалежності. Святкування відбулися у стінах Святої Софії.
Сьогодні разом з нами тут, в Україні, прем’єр-міністр Канади Марк Карні. І це ваш перший візит в Україну, пане прем’єр-міністре. Одразу в День Незалежності. Для нас це велика честь. Дякую спеціальному представнику президента Трампа, генералу Кіту Келогу. Дякуємо, що разом з нами в Україні міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Великої Британії. Дякуємо за підтримку
Президент подякував урядам за міжнародну підтримку України. Він наголосив, що Україна пройшла один із найскладніших шляхів у Європі, зберегла землю та відстояла свої національні права.
Українська незалежність - це перемога української армії. Героїзм наших воїнів. Дякуємо, і я пишаюся кожним, хто стояв на боці нашої країни та нашого народу. Українці об’єдналися, а росія робить те, що робить росія. Ми вступили у четвертий рік повномасштабної війни. І хоча війна в Україні триває вже багато днів, ми вистояли 1270 днів. Україна завжди буде незалежною державою, суверенною, рівною серед країн Європи
Зеленський додав, що святкування також є виявом шани до пам’яті українських героїв різних часів, які віддали життя заради незалежності та свободи держави.
У Києві на урочистостях до Дня незалежності присутній Спеціальний представник США Кіт Келлог24.08.25, 12:29 • 1322 перегляди