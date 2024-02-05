"Роби своє": жительница Винницкой области реализовала проект по выращиванию микрогрина
Татьяна Кухар использовала грант для проекта по выращиванию микрогрина.
Экс-президент Филиппин угрожает отделением территории на юге страны, но в правительстве обещают защитить суверенитет
Министр обороны Филиппин пообещал защищать суверенитет страны от угроз отделения от южного острова Минданао со стороны бывшего президента Родриго Дутерте.
Наступление россиян на Купянск: в ОВА и СНБО отреагировали на публикацию Forbes о "500 танках"
В Украине ответили на публикацию Forbes о наступлении россиян на Купянском направлении.
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
Эксперт считает, что для улучшения отношений бизнеса с налоговой службой в Украине, Государственная налоговая служба должна пройти полную перезагрузку в соответствии с антикоррупционными принципами, чтобы решить проблему блокировки налоговых накладных и коррупции.
Прибыль от Суэцкого канала упала почти вдвое из-за атак хуситов - Bloomberg
В январе доходы от Суэцкого канала сократились почти вдвое из-за нападений йеменских хуситов на суда в Красном море, что заставило крупные судоходные компании избегать этого водного пути.
Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США в случае победы Трампа на выборах
Зеленский выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США продолжится, если Трамп будет переизбран президентом.
россияне ночью нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области - ОВА
Российская ракета повредила инфраструктуру в Покровске Донецкой области.
НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году
На прошлой неделе Национальный банк Украины продал $239 млн и купил более $15 млн на валютном рынке, что стало самым большим недельным объемом с начала года.
Оккупанты в течение суток атаковали 9 областей Украины из различных видов вооружения - есть погибшие и раненые
За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 114 украинских населенных пунктов и 44 объекта инфраструктуры, в результате чего есть погибшие и раненые.
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней с 14 февраля.