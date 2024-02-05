"Роби своє": жительница Винницкой области реализовала проект по выращиванию микрогрина

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  198634 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  309323 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  305589 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  269846 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  267388 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  223910 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  174957 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  170576 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  182017 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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Новости по теме

"Роби своє": жительница Винницкой области реализовала проект по выращиванию микрогрина

Татьяна Кухар использовала грант для проекта по выращиванию микрогрина.

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"Роби своє": жительница Винницкой области реализовала проект по выращиванию микрогрина

Экс-президент Филиппин угрожает отделением территории на юге страны, но в правительстве обещают защитить суверенитет

Министр обороны Филиппин пообещал защищать суверенитет страны от угроз отделения от южного острова Минданао со стороны бывшего президента Родриго Дутерте.

Новости Мира •   •  3542 просмотра
Экс-президент Филиппин угрожает отделением территории на юге страны, но в правительстве обещают защитить суверенитет

Наступление россиян на Купянск: в ОВА и СНБО отреагировали на публикацию Forbes о "500 танках"

В Украине ответили на публикацию Forbes о наступлении россиян на Купянском направлении.

Война •   •  16589 просмотра
Наступление россиян на Купянск: в ОВА и СНБО отреагировали на публикацию Forbes о "500 танках"

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксперт считает, что для улучшения отношений бизнеса с налоговой службой в Украине, Государственная налоговая служба должна пройти полную перезагрузку в соответствии с антикоррупционными принципами, чтобы решить проблему блокировки налоговых накладных и коррупции.

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Прибыль от Суэцкого канала упала почти вдвое из-за атак хуситов - Bloomberg

В январе доходы от Суэцкого канала сократились почти вдвое из-за нападений йеменских хуситов на суда в Красном море, что заставило крупные судоходные компании избегать этого водного пути.

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Прибыль от Суэцкого канала упала почти вдвое из-за атак хуситов - Bloomberg

Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США в случае победы Трампа на выборах

Зеленский выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США продолжится, если Трамп будет переизбран президентом.

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Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США в случае победы Трампа на выборах

россияне ночью нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области - ОВА

Российская ракета повредила инфраструктуру в Покровске Донецкой области.

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россияне ночью нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области - ОВА

НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году

На прошлой неделе Национальный банк Украины продал $239 млн и купил более $15 млн на валютном рынке, что стало самым большим недельным объемом с начала года.

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НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году

Оккупанты в течение суток атаковали 9 областей Украины из различных видов вооружения - есть погибшие и раненые

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 114 украинских населенных пунктов и 44 объекта инфраструктуры, в результате чего есть погибшие и раненые.

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Оккупанты в течение суток атаковали 9 областей Украины из различных видов вооружения - есть погибшие и раненые

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней с 14 февраля.

Война •   •  26976 просмотра
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации