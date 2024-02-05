"Роби своє": жительница Винницкой области реализовала проект по выращиванию микрогрина

Жительница Хмельницкого района Винницкой области Татьяна Кухар победила в конкурсе бизнес-идей "Роби своє". На выигранные 100 тыс. грн она реализовала проект по выращиванию микрогрина, передает УНН.

Детали

За грантовые средства Кухар приобрела теплицу, оборудовала ее, чтобы выращивать микрогрин и рассаду. Теперь к делу женщина планирует привлекать ветеранов.

Муж Кухар сейчас на фронте. Но во время отпусков помогает ей с тепличным бизнесом. Женщина заметила, что когда муж сеет растения и ухаживает за ними, то набирается положительной энергии и отвлекается от негативных мыслей. Поэтому Татьяна решила помочь в прохождении реабилитации защитникам и защитницам и таким образом.

"Я заметила, что такая работа идет мужу на пользу. Во-первых, работает моторика пальцев, во-вторых, он постоянно в заботе о растении: заботится о поливе, освещении, наблюдает за процессами. К тому же, когда это все вырастет, мы его будем отдавать защитникам, чтобы они, смакуя нашу продукцию, могли быстрее восстановить силы.

В теплицу смогут приходить ветераны и приобщаться к нашему делу. Если это их будет успокаивать и отвлекать от плохих воспоминаний, то я буду очень рада", - рассказывает она.

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Напомним

В конце мая 2023 года организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей.

В прошлом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн.

Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.