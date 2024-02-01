Бизнес в условиях войны: победительница конкурса "Роби своє" рассказала, как развивает бизнес на деоккупированной территории

Жительница деоккупированного пгт Низы, что на Сумщине, Татьяна Мищенко победила в конкурсе бизнес-идей "Роби своє" и открыла кофейню. О концепции "Бадьорий бариста" и планах на будущее Татьяна рассказала представителям благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

В первые дни полномасштабного вторжения пгт Низы пережил оккупацию. Тогда через городок двигались колонны российских танков, машин. Мищенко говорит, что их было тысячи, и что было очень страшно.

Сейчас женщина верит, что того ужаса больше не будет. С верой в победу она подала проект "Мінікав’ярня "Бадьорий бариста" на конкурс бизнес-идей "Роби своє". И победила.

"Мне очень хотелось как-то подбодрить, добавить хорошего настроения местным жителям. Делать это можно хорошим кофе и собственным примером, улыбкой, добрым словом. Поэтому всегда радостно встречаю посетителей, готовлю им качественный кофе и подбадриваю", - вспоминает она.

Сейчас Татьяна работает в кофейне сама. Но впоследствии намерена взять на работу еще одного человека. Говорит, что "Бадьорий бариста пользуется популярностью среди местных жителей.

"Мы открылись всего 2 месяца назад. Но за это время к нам к нам уже привыкли местные жители: заходят утром, когда ведут детей в садик или в школу, в течение дня, и даже вечером после работы", - говорит победительница конкурса.

Также Татьяна рассказала, почему решила заниматься кофейным бизнесом.

"В нашем пгт не было места, где можно было бы попить вкусного кофе, посидеть, пообщаться. Культуры кофепития, этих уютных ритуалов, которые присущи большим городам, не было. Такое заведение просто должно было появиться у нас. В этом же здании у меня был небольшой бар с соками, фастфудом, который работал в выходные. Но я всегда мечтала о кафе", - вспоминает женщина.

Благодаря победе в конкурсе Татьяна приобрела кофемашину и кофемолку. За собственные средства женщина обустроила пространство: приобрела столики, стулья и вывеску. Работать в кофейне Татьяне в радость.

"Самое приятное - видеть, как кофе меняет настроение людей. Такие простые вещи дают ощущение опоры в наши непростые времена. Я не мечтаю расширяться. Я просто хочу сделать все красивым. Здание, в котором находится кофейня, устарело. Поэтому я планирую весной сделать фасадные работы, небольшой ремонт. А еще создать благоустройство вокруг - посадить деревья, туи, розовые клумбы. И детскую площадку доделаем. Потому что наши люди достойны лучшего", - резюмировала она.

Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал бизнес по производству быстрых и полезных ланчей

Напомним

В конце мая 2023 года организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей.

В прошлом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн.

Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.