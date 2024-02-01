Бизнес в условиях войны: победительница конкурса "Роби своє" рассказала, как развивает бизнес на деоккупированной территории
Житель деоккупированного пгт Низы Сумской области выиграл бизнес-конкурс и открыл кофейню, чтобы поднять настроение местным жителям.
Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16
Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что страна получит первые истребители F-16 от союзников до конца 2024 года, на фоне того, что украинские пилоты сейчас проходят подготовку на этих самолетах, в частности, в Дании.
Соединенные Штаты заявляют, что предотвратили масштабную кибератаку, к которой причастен Китай
Правительство США утверждает, что предотвратило масштабную кибератаку с участием Китая, нейтрализовав сеть Volt Typhoon, которая якобы была нацелена на гражданскую инфраструктуру США и имела связи с Китаем.
Глава Минфина США заявила, что позиция Конгресса по финансированию Украины принесет победу путину
Министр финансов США Джанет Йеллен обратится к Конгрессу с призывом поддержать Украину, заявив, что если этого не сделать, то путин одержит победу.
Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного до конца недели - CNN
Ожидается, что до конца недели Президент Зеленский подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины
За ночь российские войска 29 раз обстреляли пять громад Сумской области.
Спикер Палаты представителей США сказал, что законопроект о границе и помощи Украине "вероятно" разделят - СМИ
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил лидерам парламентов стран Балтии, что законопроект о дополнительной помощи США для Украины и реформы политики в отношении границы будет разделен, а окончательное решение будет зависеть от предложений участников переговоров в Сенате.
В январе россияне почти 2800 раз обстреляли Херсонскую область: 23 человека погибли
В январе россияне обстреляли Херсонскую область почти 2800 раз, в результате чего 23 человека погибли и около 100 получили ранения.
В Донецкой области россияне убили еще одного человека, двое ранены - ОВА
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, за минувшие сутки в результате российской агрессии в селе Цукурино Донецкой области погиб один местный житель, по области еще двое получили ранения.
В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области
министерство обороны россии сообщило, что сегодня утром над белгородской и воронежской областями было сбито шесть беспилотников.