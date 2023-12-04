Победитель конкурса "Делай свое" масштабировал бизнес по производству быстрых и полезных ланчей.

Победитель конкурса "Делай свое" Николай Мальченко из города Днепр масштабировал бизнес по производству быстрых и полезных ланчей. Об этом сообщает благотворительный фонд "МХП-Громаде", передает УНН.

Детали

На грантовые средства Мальченко приобрел холодильник, шашлычницу, гриль и рисоварку. Полезные ланчи предприниматель готовит благодаря специально разработанному эксклюзивному оборудованию, которое позволяет свеженькую начинку "загерметизировать" в 2-х сытных лепешках.

"Местные жители уже оценили ланчбургеры (именно так называет свои чудо-перекусы Николай) за: возможность создать свой персональный рецепт (выбрать соус, салат, мясо и др. ингредиенты), удобство употребления (начинка не выпадает, а соус не течет!), и скорость приготовления", - рассказали в "МХП-Громаде".

Останавливаться на достигнутом Мальченко не планирует. В планах у автора проекта - создание сети заведений и запуск франшизы по городам Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Делай свое": в Винницкой области открыли Центр здоровой спины

Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Делай свое" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаде", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.