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80 підприємців отримали до 100 тис. грн на власну справу в конкурсі бізнес-ідей "Роби своє"

80 підприємців отримали до 100 тис. грн на власну справу в конкурсі бізнес-ідей "Роби своє"

Київ • УНН

 • 536164 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах “Роби своє” оголосили переможців 2023 року. Цього року благодійний фонд “МХП-Громаді”, який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн, передає УНН.

Деталі

Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.

Цитата

“Конкурс "Роби своє" щороку все більше стимулює розвиток підприємницької активності та малого бізнесу в Україні – створює екосистеми успішних підприємців у невеликих громадах. Оскільки проєкти-переможці отримають не тільки фінансову підтримку, але й кваліфіковану експертизу - кожен з них має потенціал створити нові робочі місця, забезпечити економічний розвиток та підвищити рівень життя в своїй громаді”, – розповіла Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду "МХП-Громаді".

Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.

“Проєкти-переможці конкурсу представляють широкий спектр інноваційних підприємницьких ідей. Так, підприємець з Вінниччини запропонував започаткувати виробництво «здорових» корисних снеків. Це – сушені овочі, фрукти та ягоди, в яких завдяки спеціальній технології, зберігатиметься 95% вітамінів. Такі “корисні чипси” зберігаються близько року. Також ми звертали увагу на важливість бізнесів для громади: від локальних перукарень до підтримки ферм чи теплиць. Адже в пріоритеті – підтримка продовольчої безпеки та розвиток і відновлення громад”, – розповів Володимир Панченко, керівник національних проєктів “МХП-Громаді”.

Найбільше поданих проєктів стосувалися продовольчої безпеки – 38%. На другому місці були побутові послуги – 27%. Трійку лідерів замикали заявки, пов’язані з крафтовим виробництвом – 13%. Організатори наголошують: попри війну виробництво, як продуктів, так і інших товарів, продовжує розвиватися.

Експертами конкурсу бізнес-ідей стали підприємці, викладачі та керівники впливових організацій: Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП, Анна Гладка, підприємниця й випускниця програми Professional Fellows Program (США), Роман Сластьон, генеральний директор Асоціації Ukrainian Agribusiness Club та Артем Корнецький, співзасновник й керівник School of ME.

Нагадаємо

Грантовий конкурс “Роби своє” для підприємців у малих містах та селах за фінансової підтримки компанії МХП стартував 2016 року. Тоді він мав назву "Село. Кроки до розвитку". За час дії конкурсу понад 300 людей змогли започаткувати бізнес у сільській місцевості, отримавши грантову підтримку на суму понад 16 млн гривень. 2022-го конкурс перейменували в "Роби своє" та розширили географію проведення.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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