80 предпринимателей получили до 100 тыс. грн на собственное дело в конкурсе бизнес-идей "Делай свое"

Детали

Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

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“Конкурс "Делай свое" ежегодно все больше стимулирует развитие предпринимательской активности и малого бизнеса в Украине – создает экосистемы успешных предпринимателей в небольших громадах. Поскольку проекты-победители получат не только финансовую поддержку, но и квалифицированную экспертизу - каждый из них имеет потенциал создать новые рабочие места, обеспечить экономическое развитие и повысить уровень жизни в своей громаде”, – рассказала Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда "МХП-Громаде".

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

“Проекты-победители конкурса представляют широкий спектр инновационных предпринимательских идей. В частности, предприниматель из Винницкой области предложил начать производство «здоровых» полезных снеков. Это – сушеные овощи, фрукты и ягоды, в которых благодаря специальной технологии, будет сохраняться 95% витаминов. Такие “полезные чипсы” хранятся около года. Также мы обращали внимание на важность бизнесов для громады: от локальных парикмахерских до поддержки ферм или теплиц. Ведь в приоритете – поддержка продовольственной безопасности и развитие и восстановление громад”, – рассказал Владимир Панченко, руководящий национальными проектами “МХП-Громаде”.

Больше всего поданных проектов касались продовольственной безопасности – 38%. На втором месте были бытовые услуги – 27%. Тройку лидеров замыкали заявки, связанные с крафтовым производством – 13%. Организаторы отмечают: несмотря на войну, производство, как продуктов, так и других товаров, продолжает развиваться.

Экспертами конкурса бизнес-идей стали предприниматели, преподаватели и руководители влиятельных организаций: Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП, Анна Гладка, предпринимательница и выпускница программы Professional Fellows Program (США), Роман Сластен, генеральный директор Ассоциации Ukrainian Agribusiness Club и Артем Корнецкий, соучредитель и руководитель School of ME.

Напомним

Грантовый конкурс “Делай свое” для предпринимателей в малых городах и селах при финансовой поддержке компании МХП стартовал в 2016 году. Тогда он назывался "Село. Шаги к развитию". За время действия конкурса более 300 человек смогли начать бизнес в сельской местности, получив грантовую поддержку на сумму более 16 млн гривен. В 2022-м конкурс переименовали в "Делай свое" и расширили географию проведения.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.