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Бізнес в умовах війни: переможниця конкурсу "Роби своє" розповіла, як розвиває бізнес на деокупованій території

Бізнес в умовах війни: переможниця конкурсу "Роби своє" розповіла, як розвиває бізнес на деокупованій території

Київ • УНН

 • 23692 перегляди

Житель деокупованого смт Низи Сумської області виграв бізнес-конкурс і відкрив кав'ярню, щоб підняти настрій місцевим жителям.

Жителька деокупованого смт Низи, що на Сумщині, Тетяна Міщенко перемогла у конкурсі бізнес-ідей "Роби своє" й відкрила кавʼярню. Про концепцію "Бадьорий бариста" та плани на майбутнє Тетяна розповіла представникам благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

В перші дні повномасштабного вторгнення смт Низи пережило окупацію. Тоді через містечко рухалися колони російських танків, машин. Міщенко каже, що їх було тисячі, і що було дуже страшно.

Нині жінка вірить, що того жаху більше не буде. З вірою в перемогу вона подала проєкт "Мінікав’ярня "Бадьорий бариста" на конкурс бізнес-ідей "Роби своє". І перемогла.

"Мені дуже хотілося якось підбадьорити, додати гарного настрою місцевим жителям. Робити це можна хорошою кавою і власним прикладом, усмішкою, добрим словом. Тому завжди радісно зустрічаю відвідувачів, готую їм якісну каву і підбадьорюю", - згадує вона.

Наразі Тетяна працює в кавʼярні сама. Але згодом має намір взяти на роботу ще одну людину. Каже, що "Бадьорий бариста" користується популярністю серед місцевих жителів.

"Ми відкрилися всього 2 місяці тому. Але за цей час до нас до нас вже звикли місцеві жителі: заходять зранку, коли ведуть дітей в садочок чи до школи, впродовж дня, і навіть вечері після роботи", - каже переможниця конкурсу.

Також Тетяна розповіла, чому вирішила займатися кавовим бізнесом.

"В нашому смт не було місця, де можна було б попити смачної кави, посидіти, поспілкуватися. Культури кавування, оцих затишних ритуалів, які притамані великам містам, не було. Такий заклад просто мав з’явитися в нас. В цій самій будівлі у мене був невеличкий бар з соками, фастфудом, що працював у вихідні. Але я завжди мріяла про кав’ярню", - згадує жінка.

Завдяки перемозі у конкурсі Тетяна придбала кавомашину і кавомолку. За власні кошти жінка облаштувала простір: придбала столики, стільці та вивіску. Працювати в кавʼярні Тетяні у радість.

"Найприємніше - бачити, як кава змінює настрій людей. Такі прості речі дають відчуття опори в наші непрості часи. Я не мрію розширюватися. Я просто хочу зробити все красивим. Будівля, в якій знаходиться кав’ярня, застаріла. Тому я планую навесні зробити фасадні роботи, невеличкий ремонт. А ще створити благоустрій навколо - посадити дерева, туї, трояндові клумби. І дитячий майданчик доробимо. Бо наші люди варті найкращого", - резюмувала вона.

Переможець конкурсу "Роби своє" масштабував бізнес з виробництва швидких та корисних ланчів 04.12.23, 08:59 • 27824 перегляди

Нагадаємо

Наприкінці травня 2023 року організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах "Роби своє" оголосили переможців.

Торік благодійний фонд "МХП-Громаді", який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн.

Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.

Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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