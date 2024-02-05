"Роби своє": жителька Вінниччини реалізувала проєкт з вирощування мікрогріну

Жителька Хмільницького району, що на Вінниччині, Тетяна Кухар перемогла у конкурсі бізнес-ідей "Роби своє". На виграні 100 тис. грн вона реалізувала проєкт з вирощування мікрогріну, передає УНН.

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За грантові кошти Кухар придбала теплицю, обладнала її, щоб вирощувати мікрогрін та розсаду. Тепер до справи жінка планує залучати ветеранів.

Чоловік Кухар наразі на фронті. Але під час відпусток допомагає її з тепличним бізнесом. Жінка помітила, що коли чоловік сіє рослини та доглядає за ними, то набирається позитивної енергії та відволікається від негативних думок. Тому Тетяна вирішила посприяти в проходженні реабілітації захисникам та захисницям і в такий спосіб.

"Я помітила, що така робота йде чоловіку на користь. По-перше, працює моторика пальців, по-друге, він постійно в турботі про рослинку: дбає про полив, освітлення, спостерігає за процесами. До того ж, коли це все виросте, ми його будемо віддавати захисникам, аби вони, смакуючи нашу продукцію, могли швидше поновити сили.

У теплицю зможуть приходити ветерани і долучатися до нашої справи. Якщо це їх буде заспокоювати та відволікати від поганих спогадів, то я буду дуже рада", - розповідає вона.

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Нагадаємо

Наприкінці травня 2023 року організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах "Роби своє" оголосили переможців.

Торік благодійний фонд "МХП-Громаді", який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн.

Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.

Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.