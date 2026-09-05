Действия НАБУ за день до переговоров в Москве свидетельствуют: Трамп может давить только на Украину, поскольку не может давить на Россию, — эксперты

Действия НАБУ накануне важных переговоров с участием США и рф могут быть частью системного давления на украинское руководство. На это обратили внимание политические эксперты и общественные деятели после того, как антикоррупционные органы провели обыски в Офисе генерального прокурора буквально за день до переговоров американской делегации в москве, передает УНН.

По оценкам экспертов, в действиях НАБУ прослеживается закономерность: как только появляется движение в сторону мирных переговоров, информационное пространство заполняют новые коррупционные скандалы, обыски или записи. В результате позиции Украины ослабляются именно в тот момент, когда необходимо отстаивать интересы государства на международном уровне.

Политолог Вадим Денисенко считает, что президент США Дональд Трамп фактически утратил возможность эффективно давить на Москву, поэтому основное давление может быть перенесено на Киев.

"У Трампа остается одна опция – давить на Украину. Поэтому вскоре мы можем увидеть еще больше "скандалов" от НАБУ. РФ демонстрирует Трампу, что не хочет идти ни на какие уступки, а у самого Трампа нет против нее достаточных козырей", – отметил Денисенко.

По его словам, из-за войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива остановка российских танкеров может вызвать новый рост цен на топливо в США. Это болезненно ударит по американским избирателям и создаст дополнительные политические риски для республиканцев.

"Поэтому остается давление на Украину. Избирательная игра республиканцев может сводиться к тезису, что США поддерживают Украину, но ее якобы коррумпированное руководство не справляется со своими задачами. Похоже, в ближайшее время мы увидим новую серию скандалов", – прогнозирует политолог.

Глава "Детектора медиа" Наталья Лигачева также обратила внимание на время проведения операции НАБУ и информационное сопровождение событий.

"То, что происходит накануне анонсированного визита Виткоффа и Кушнера, – жутко. НАБУ пробирается в Офис генпрокурора. "Украинская правда" снова случайно оказывается рядом. Далее появляется новость УП о том, что обыски якобы проводятся у генпрокурора. Есть опровержение от ОГП, но опровержения информации УП нет. Я воздержусь от комментариев", – написала Лигачева.

Народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что антикоррупционные органы сознательно выбрали путь политической конфронтации вместо последовательной борьбы с коррупцией.

"Абсолютно ничто не мешало и не мешает НАБУ и САП последние десять лет последовательно и профессионально бороться с коррупцией и сажать реальных преступников. Однако был выбран путь атаки на всю конструкцию власти – с целью захвата этой власти через внешнее давление", – заявил Кучеренко.

Политический эксперт Юрий Романенко также связал активизацию НАБУ с предстоящими переговорами по завершению войны.

"В ближайшие дни будет большой переполох. Зеленского будут дожимать на мир. Заход НАБУ в ОГП – из этой же оперы. В ближайшие дни такого будет много", – отметил Романенко.

Как известно, вечером 4 сентября НАБУ и САП провели следственные действия в помещениях Офиса генерального прокурора. Операция состоялась накануне визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, где представители президента США должны провести переговоры с Владимиром Путиным. После Москвы американская делегация планирует прибыть в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.