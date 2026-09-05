Действия НАБУ за день до переговоров в Москве свидетельствуют: Трамп может давить только на Украину, поскольку не может давить на Россию, — эксперты

$44.7351.94
ukenru
5 сентября, 09:39 • 16672 просмотра
"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе
5 сентября, 08:59 • 17685 просмотра
россия впервые за долгое время ночью ударила по аэропортам Киева и Борисполя - ЗеленскийPhoto
5 сентября, 08:16 • 14972 просмотра
После длительного блэкаута: МАГАТЭ заявило о перемирии для ремонта линии к оккупированной ЗАЭСPhoto
5 сентября, 07:33 • 16248 просмотра
В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg
5 сентября, 07:18 • 15684 просмотра
Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию
5 сентября, 05:59 • 14433 просмотра
россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попаданияPhotoVideo
5 сентября, 04:26 • 17736 просмотра
Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали
5 сентября, 02:57 • 18280 просмотра
ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб
5 сентября, 01:54 • 17109 просмотра
Буданов заявил, что регулярно общался с Пригожиным почти до мятежа «Вагнера»
5 сентября, 01:16 • 16089 просмотра
Бессент спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 после завершения войны с Ираном
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4м/с
49%
745мм
Популярные новости
россия заявила о новых ударах по Украине несмотря на предложение Зеленского5 сентября, 06:32 • 8248 просмотра
ИИ-агенты OpenAI продолжают сбегать в сеть - эксперты призывают к контролю5 сентября, 06:57 • 4452 просмотра
Посланцы Трампа Уиткофф и Кушнер прибыли в москву - росСМИ5 сентября, 08:45 • 5212 просмотра
путин после визита главы ЦРУ отказался от уступок в отношении Украины - WP5 сентября, 09:48 • 4620 просмотра
Враг продолжает атаковать Украину дронами: в четырех областях прогремели взрывы, сообщают об ударах по «Новой почте»13:50 • 5472 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 50691 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 60143 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 51832 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 46781 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 55098 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Вучич
Бережная Татьяна Васильевна
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 19996 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 19137 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 31439 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 50673 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 46910 просмотра
Актуальное
The New York Times
Техника
Отопление
Социальная сеть
Грибы

Действия НАБУ за день до переговоров в Москве свидетельствуют: Трамп может давить только на Украину, поскольку не может давить на Россию, — эксперты

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Эксперты связали обыски НАБУ в Офисе генерального прокурора с будущими переговорами США и РФ. Они прогнозируют усиление давления на Киев.

Действия НАБУ за день до переговоров в Москве свидетельствуют: Трамп может давить только на Украину, поскольку не может давить на Россию, — эксперты

Действия НАБУ накануне важных переговоров с участием США и рф могут быть частью системного давления на украинское руководство. На это обратили внимание политические эксперты и общественные деятели после того, как антикоррупционные органы провели обыски в Офисе генерального прокурора буквально за день до переговоров американской делегации в москве, передает УНН.

По оценкам экспертов, в действиях НАБУ прослеживается закономерность: как только появляется движение в сторону мирных переговоров, информационное пространство заполняют новые коррупционные скандалы, обыски или записи. В результате позиции Украины ослабляются именно в тот момент, когда необходимо отстаивать интересы государства на международном уровне.

Политолог Вадим Денисенко считает, что президент США Дональд Трамп фактически утратил возможность эффективно давить на Москву, поэтому основное давление может быть перенесено на Киев.

"У Трампа остается одна опция – давить на Украину. Поэтому вскоре мы можем увидеть еще больше "скандалов" от НАБУ. РФ демонстрирует Трампу, что не хочет идти ни на какие уступки, а у самого Трампа нет против нее достаточных козырей", – отметил Денисенко.

По его словам, из-за войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива остановка российских танкеров может вызвать новый рост цен на топливо в США. Это болезненно ударит по американским избирателям и создаст дополнительные политические риски для республиканцев.

"Поэтому остается давление на Украину. Избирательная игра республиканцев может сводиться к тезису, что США поддерживают Украину, но ее якобы коррумпированное руководство не справляется со своими задачами. Похоже, в ближайшее время мы увидим новую серию скандалов", – прогнозирует политолог.

Глава "Детектора медиа" Наталья Лигачева также обратила внимание на время проведения операции НАБУ и информационное сопровождение событий.

"То, что происходит накануне анонсированного визита Виткоффа и Кушнера, – жутко. НАБУ пробирается в Офис генпрокурора. "Украинская правда" снова случайно оказывается рядом. Далее появляется новость УП о том, что обыски якобы проводятся у генпрокурора. Есть опровержение от ОГП, но опровержения информации УП нет. Я воздержусь от комментариев", – написала Лигачева.

Народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что антикоррупционные органы сознательно выбрали путь политической конфронтации вместо последовательной борьбы с коррупцией.

"Абсолютно ничто не мешало и не мешает НАБУ и САП последние десять лет последовательно и профессионально бороться с коррупцией и сажать реальных преступников. Однако был выбран путь атаки на всю конструкцию власти – с целью захвата этой власти через внешнее давление", – заявил Кучеренко.

Политический эксперт Юрий Романенко также связал активизацию НАБУ с предстоящими переговорами по завершению войны.

"В ближайшие дни будет большой переполох. Зеленского будут дожимать на мир. Заход НАБУ в ОГП – из этой же оперы. В ближайшие дни такого будет много", – отметил Романенко.

Как известно, вечером 4 сентября НАБУ и САП провели следственные действия в помещениях Офиса генерального прокурора. Операция состоялась накануне визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, где представители президента США должны провести переговоры с Владимиром Путиным. После Москвы американская делегация планирует прибыть в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Лилия Подоляк

Политика
российская пропаганда
Обыск
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Киев