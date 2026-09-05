Дії НАБУ за день до переговорів у москві свідчать: Трамп може лише тиснути на Україну, бо на росію він тиснути не може - експерти

Дії НАБУ напередодні важливих переговорів за участю США та рф можуть бути частиною системного тиску на українське керівництво. На це звернули увагу політичні експерти та громадські діячі після того, як антикорупційні органи провели обшуки в Офісі генерального прокурора буквально за день до переговорів американської делегації в москві, передає УНН.

За оцінками експертів, у діях НАБУ простежується закономірність: щойно з’являється рух у бік мирних переговорів, інформаційний простір заповнюють нові корупційні скандали, обшуки або записи. У результаті позиції України послаблюються саме в той момент, коли потрібно відстоювати інтереси держави на міжнародному рівні.

Політолог Вадим Денисенко вважає, що президент США Дональд Трамп фактично втратив можливість ефективно тиснути на Москву, тому основний тиск може бути перенесений на Київ.

"У Трампа залишається одна опція – тиснути на Україну. Тому скоро ми можемо побачити ще більше "скандалів" від НАБУ. РФ демонструє Трампу, що не хоче йти на жодні поступки, а сам Трамп не має проти неї достатніх козирів", – зазначив Денисенко.

За його словами, через війну в Ірані та перекриття Ормузької протоки зупинка російських танкерів може спричинити нове зростання цін на пальне у США. Це боляче вдарить по американських виборцях і створить додаткові політичні ризики для республіканців.

"Тому залишається тиск на Україну. Виборча гра республіканців може зводитися до тези, що США підтримують Україну, але її нібито корумповане керівництво не справляється зі своїми завданнями. Схоже, найближчим часом ми побачимо нову серію скандалів", – прогнозує політолог.

Голова "Детектора медіа" Наталія Лігачова також звернула увагу на час проведення операції НАБУ та на інформаційне супроводження подій.

"Те, що відбувається напередодні анонсованого візиту Віткоффа та Кушнера, – моторошно. НАБУ пробирається в Офіс генпрокурора. "Українська правда" знову випадково поруч. Далі з’являється новина УП про те, що обшуки начебто проводяться у генпрокурора. Є спростування від ОГП, але спростування від УП їхньої інформації немає. Я утримаюся від коментарів", – написала Лігачова.

Народний депутат Олексій Кучеренко заявляв, що антикорупційні органи свідомо обрали шлях політичної конфронтації замість послідовної боротьби з корупцією.

"Абсолютно нічого не заважало і не заважає НАБУ та САП останні десять років послідовно і професійно боротися з корупцією та саджати реальних злочинців. Однак було обрано шлях атаки на всю конструкцію влади – з метою захоплення цієї влади через зовнішній тиск", – заявив Кучеренко.

Політичний експерт Юрій Романенко також пов’язав активізацію НАБУ з майбутніми переговорами щодо завершення війни.

"Найближчими днями буде великий шухер. Зеленського доламуватимуть на мир. Захід НАБУ до ОГП – із цієї опери. Найближчими днями такого буде багато", – зазначив Романенко.

Як відомо, увечері 4 вересня НАБУ та САП провели слідчі дії у приміщеннях Офісу генерального прокурора. Операція відбулася напередодні візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, де представники президента США мають провести переговори з Володимиром Путіним. Після Москви американська делегація планує прибути до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.