Данилов: российские агенты еженедельно распространяют об Украине 166 миллионов дезинформационных постов

Российские агенты в рамках дезинформационной кампании против Украины распространяют более 166 миллионов сообщений в соцсетях еженедельно, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times, распространенном 27 февраля, пишет УНН.

Детали

Данилов заявил, что "во время кибершпионских операций против Украины российские агенты еженедельно распространяют 166 миллионов дезинформационных постов на таких платформах, как Telegram, Facebook, Instagram и Twitter".

Из них, по его словам, "36 миллионов на прошлой неделе было направлено на дискредитацию высокопоставленных украинских чиновников; 23,5 миллиона на подрыв политического и военного единства; 51 миллион на деморализацию армии; и 55 миллионов за деморализацию общества".

В качестве примеров эффективности кампании по дезинформации он, как сообщается, "привел западные СМИ, цитирующие ложные данные о потерях среди украинцев, и протесты относительно фейковой информации о мобилизации (и то, и другое исходило из созданных россией Telegram-каналов)".

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