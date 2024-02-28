Данілов: російські агенти щотижня поширюють про Україну 166 мільйонів дезінформаційних постів
Київ • УНН
За словами секретаря РНБО, російські агенти поширюють понад 166 мільйонів постів у соціальних мережах щотижня в межах дезінформаційної кампанії проти України, з яких понад 36 мільйонів спрямовані на дискредитацію посадовців.
Російські агенти у межах дезінформаційної кампанії проти України поширюють понад 166 мільйонів дописів у соцмережах щотижня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times, поширеному 26 лютого, пише УНН.
Деталі
Данілов заявив, що "під час кібершпигунських операцій проти України російські агенти щотижня поширюють 166 мільйонів дезінформаційних постів на таких платформах, як Telegram, Facebook, Instagram і Twitter".
З них, з його словами, "36 мільйонів минулого тижня було спрямовано на дискредитацію високопосадовців українських чиновників; 23,5 мільйона на підрив політичної та військової єдності; 51 мільйон на деморалізацію армії; та 55 мільйонів за деморалізацію суспільства".
Як приклади ефективності кампанії з дезінформації він, як повідомляється, "навів західні ЗМІ, які цитують неправдиві дані про втрати серед українців, і протести щодо фейкової інформації про мобілізацію (і те, й інше виходило зі створених росією Telegram-каналів)".
У комітеті з питань розвідки при Президентові попередили про активізацію спецоперації рф "Майдан - 3" в найближчі тижні27.02.24, 16:37 • 79472 перегляди