Дальнобойные удары по РФ сосредоточены на двух направлениях - Буданов

Украинские дальнобойные удары по РФ сосредоточены на двух направлениях: существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, а также удары по российской оборонной промышленности. Стратегия глубоких ударов по территории России уже демонстрирует заметные результаты. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Il Foglio, передает УНН.

"Глубокие удары сосредоточены в двух направлениях: первое - существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов российского бюджета. Вторая линия вмешательства, конечно, направлена на целевое нацеливание и удары по российской оборонной промышленности и компаниям, которые производят оружие и технику для российских военных", - сказал Буданов.

По его словам, разница между украинскими и российскими атаками очевидна: "Мы не ведем целенаправленную войну против РФ".

"Мы почти исключили их из сектора экспорта бензина", - добавил Буданов.

Он отметил, что этот успех обусловлен тем, что российские средства ПВО сосредоточены вдоль границы, на оккупированных украинских территориях, а также для обороны Москвы и Санкт-Петербурга: "Когда вы обходите систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над РФ всегда беспроблемны. РФ сейчас пытается увеличить их количество, но объемы слишком велики, чтобы защитить все".

