Дальнобойные удары по РФ сосредоточены на двух направлениях - Буданов

11:59 • 2538 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
10:22 • 8158 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 12310 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 16675 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 14532 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16818 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 31151 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48111 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36998 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38398 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk
25 октября, 03:04 • 14832 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет
25 октября, 06:14 • 14139 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ
07:29 • 10937 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий
07:41 • 8156 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
09:55 • 9914 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
09:55 • 9926 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
08:45 • 16672 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
24 октября, 16:47 • 33219 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 55318 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета
24 октября, 11:40 • 48778 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь
11:20 • 1682 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ
07:29 • 10944 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет
25 октября, 06:14 • 14147 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"
24 октября, 14:55 • 20440 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»
24 октября, 12:41 • 23551 просмотра
Дальнобойные удары по РФ сосредоточены на двух направлениях - Буданов

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что дальнобойные удары Украины по РФ сосредоточены на парализации добычи и переработки нефти, а также на российской оборонной промышленности. Эта стратегия уже демонстрирует заметные результаты, в частности, почти полное исключение РФ из сектора экспорта бензина.

Дальнобойные удары по РФ сосредоточены на двух направлениях - Буданов

Украинские дальнобойные удары по РФ сосредоточены на двух направлениях: существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, а также удары по российской оборонной промышленности. Стратегия глубоких ударов по территории России уже демонстрирует заметные результаты. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Il Foglio, передает УНН.

Подробности

"Глубокие удары сосредоточены в двух направлениях: первое - существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов российского бюджета. Вторая линия вмешательства, конечно, направлена на целевое нацеливание и удары по российской оборонной промышленности и компаниям, которые производят оружие и технику для российских военных", - сказал Буданов.

По его словам, разница между украинскими и российскими атаками очевидна: "Мы не ведем целенаправленную войну против РФ".

"Мы почти исключили их из сектора экспорта бензина", - добавил Буданов.

Он отметил, что этот успех обусловлен тем, что российские средства ПВО сосредоточены вдоль границы, на оккупированных украинских территориях, а также для обороны Москвы и Санкт-Петербурга: "Когда вы обходите систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над РФ всегда беспроблемны. РФ сейчас пытается увеличить их количество, но объемы слишком велики, чтобы защитить все".

Напомним

Россияне хотят вызвать полное отключение электроэнергии в Украине, чтобы создать социальное недовольство в стране.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Украина