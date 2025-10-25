Далекобійні удари по рф зосереджені на двох напрямках - Буданов

Українські далекобійні удари по рф зосереджені на двох напрямках: суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, а також удари по російській оборонній промисловості. Стратегія глибоких ударів по території росії вже демонструє помітні результати. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio, передає УНН.

Деталі

"Глибокі удари зосереджені у двох напрямках: перший - суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів російського бюджету. Друга лінія втручання, звичайно, спрямована на цільове націлювання та удари по російській оборонній промисловості та компаніям, які виробляють зброю та техніку для російських військових", - сказав Буданов.

За його словами, різниця між українськими та російськими атаками очевидна: "Ми не ведемо цілеспрямовану війну проти рф".

"Ми майже виключили їх із сектору експорту бензину", - додав Буданов.

Він зазначив, що цей успіх зумовлений тим, що російські засоби ППО зосереджені вздовж кордону, на окупованих українських територіях, а також для оборони москви та санкт-петербурга: "Коли ви обходите систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над рф завжди безпроблемні. рф зараз намагається збільшити їхню кількість, але обсяги занадто великі, щоб захистити все".

Нагадаємо

росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні, щоб створити соціальне невдоволення в країні.