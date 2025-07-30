Член правоохранительного комитета попросил Арахамию посодействовать рассмотрению в ВР законопроекта о декриминализации порно

Народный депутат, член правоохранительного комитета ВР Максим Бужанский попросил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию посодействовать вынесению на рассмотрение зала парламента законопроекта о декриминализации порно, передает корреспондент УНН.

Во время заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности Бужанский обратился с данной идеей к Арахамии.

Уважаемый Давид Георгиевич, я прошу вас посодействовать вынесению в зал законопроекта о декриминализации порнографии. С одной стороны, действительно есть общественный запрос. С другой стороны – это настоящая декоммунизация - сказал Бужанский.

Глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Владлен Неклюдов поддержал обращение к Арахамии относительно законопроекта о декриминализации порнографии.

Наработали ту версию, которая отвечает на запрос. Это касается прав человека, чтобы конституционные права человека имели возможность реализовываться в полной мере и не было законодательных запретов. Я думаю, что этот законопроект должен быть рассмотрен… - заявил Неклюдов.

Арахамия не ответил на данную просьбу.

Контекст

В 2024 году парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно" 11 голосами "за". Документ должен изменить статью 301 УК относительно хранения и распространения контента интимного характера.

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Нардеп Ярослав Железняк объяснял, что речь идет именно о декриминализации порно, ведь она легализована, и Украина уже как пару лет собирает миллионы налогов с того же OnlyFans.

Нардеп коротко рассказал, что предполагается:

Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространенные видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все

В январе этого года глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что Нацполиция не поддерживает инициативу по декриминализации порнографии.

Выговский отмечал, что законопроект нуждается в доработке и противоречит некоторым законам.

Он сообщал, что в 2024 году было зарегистрировано почти 2 тыс. уголовных правонарушений по ст. 301-1 УКУ (Детская порнография).

Вся эта легализация приведет к тому, что все это будет доступно для совершеннолетних. Сейчас война и россияне дестабилизируют ситуацию различными кибератаками, гибридными атаками, поэтому это может стать дополнительным направлением для их спекуляции - считает Выговский.

Также, по его мнению, это окажет негативное влияние на моральные ценности, в частности детей. В июле электронная петиция на сайте Президента Украины с просьбой декриминализировать порнографию набрала более 25 тысяч подписей.

Ее создала модель интернет-платформы эротического контента OnlyFans Светлана Дворникова.

Президент Зеленский отреагировал на электронную петицию о декриминализации производства контента для взрослых, которая собрала более 25 тысяч подписей. В ответе указано, что вопрос урегулирования соответствующих норм относится к полномочиям Верховной Рады.

В то же время предложения, озвученные в петиции, переданы для дальнейшего рассмотрения.

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