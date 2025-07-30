Член правоохранительного комитета попросил Арахамию посодействовать рассмотрению в ВР законопроекта о декриминализации порно
Киев • УНН
Нардеп Максим Бужанский обратился к Давиду Арахамии с просьбой посодействовать вынесению на рассмотрение ВР законопроекта о декриминализации порнографии. Глава подкомитета Владлен Неклюдов поддержал это обращение, подчеркивая важность законопроекта для реализации конституционных прав человека.
Народный депутат, член правоохранительного комитета ВР Максим Бужанский попросил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию посодействовать вынесению на рассмотрение зала парламента законопроекта о декриминализации порно, передает корреспондент УНН.
Во время заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности Бужанский обратился с данной идеей к Арахамии.
Уважаемый Давид Георгиевич, я прошу вас посодействовать вынесению в зал законопроекта о декриминализации порнографии. С одной стороны, действительно есть общественный запрос. С другой стороны – это настоящая декоммунизация
Глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Владлен Неклюдов поддержал обращение к Арахамии относительно законопроекта о декриминализации порнографии.
Наработали ту версию, которая отвечает на запрос. Это касается прав человека, чтобы конституционные права человека имели возможность реализовываться в полной мере и не было законодательных запретов. Я думаю, что этот законопроект должен быть рассмотрен…
Арахамия не ответил на данную просьбу.
Контекст
В 2024 году парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно" 11 голосами "за". Документ должен изменить статью 301 УК относительно хранения и распространения контента интимного характера.
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Нардеп Ярослав Железняк объяснял, что речь идет именно о декриминализации порно, ведь она легализована, и Украина уже как пару лет собирает миллионы налогов с того же OnlyFans.
Нардеп коротко рассказал, что предполагается:
Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространенные видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все
В январе этого года глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что Нацполиция не поддерживает инициативу по декриминализации порнографии.
Выговский отмечал, что законопроект нуждается в доработке и противоречит некоторым законам.
Он сообщал, что в 2024 году было зарегистрировано почти 2 тыс. уголовных правонарушений по ст. 301-1 УКУ (Детская порнография).
Вся эта легализация приведет к тому, что все это будет доступно для совершеннолетних. Сейчас война и россияне дестабилизируют ситуацию различными кибератаками, гибридными атаками, поэтому это может стать дополнительным направлением для их спекуляции
Также, по его мнению, это окажет негативное влияние на моральные ценности, в частности детей. В июле электронная петиция на сайте Президента Украины с просьбой декриминализировать порнографию набрала более 25 тысяч подписей.
Ее создала модель интернет-платформы эротического контента OnlyFans Светлана Дворникова.
Президент Зеленский отреагировал на электронную петицию о декриминализации производства контента для взрослых, которая собрала более 25 тысяч подписей. В ответе указано, что вопрос урегулирования соответствующих норм относится к полномочиям Верховной Рады.
В то же время предложения, озвученные в петиции, переданы для дальнейшего рассмотрения.
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