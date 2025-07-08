Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: рішення за Верховною Радою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію щодо декриміналізації виробництва контенту для дорослих, яка зібрала понад 25 тисяч підписів. У відповіді зазначено, що питання врегулювання відповідних норм належить до повноважень Верховної Ради. Водночас пропозиції, озвучені в петиції, передано для подальшого розгляду, пише УНН із посиланням на ОП.

Основним Законом України передбачено, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, до виключних повноважень якої належить, зокрема, прийняття законів (статті 75, 76, пункт 3 частини першої статті 85). Наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності" (реєстр. № 12191 від 11.11.2024), яким пропонується викласти у новій редакції статтю 301 Кримінального кодексу України і встановити кримінальну відповідальність виключно за ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру з метою їх збуту чи розповсюдження неповнолітнім або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження неповнолітнім - йдеться у дописі.

Водночас, як вказано, пропозиції, викладені в електронній петиції, вже направлено до Верховної Ради. Вони будуть розглянуті під час опрацювання цього законопроєкту.

Нагадаємо

Електронна петиція щодо декриміналізації порнографії, створена моделлю OnlyFans Світланою Дворніковою, набрала понад 25 тисяч підписів. Авторка закликає Президента підтримати законопроєкт №12191, який має на меті легалізувати контент для дорослих через зміни до Кримінального кодексу України.

Вона стверджує, що за п’ять років діяльності на платформі OnlyFans сплатила понад 40 мільйонів гривень податків до державного бюджету. Попри це, проти неї було відкрито кримінальне провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України про ввезення, виготовлення чи розповсюдження порнографії.