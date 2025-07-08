Зеленский ответил на петицию о декриминализации порно: решение за Верховной Радой

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию о декриминализации производства контента для взрослых, которая собрала более 25 тысяч подписей. В ответе указано, что вопрос урегулирования соответствующих норм относится к полномочиям Верховной Рады. В то же время предложения, озвученные в петиции, переданы для дальнейшего рассмотрения, пишет УНН со ссылкой на ОП.

Основным Законом Украины предусмотрено, что единственным органом законодательной власти в Украине является парламент – Верховная Рада Украины, к исключительным полномочиям которой относится, в частности, принятие законов (статьи 75, 76, пункт 3 части первой статьи 85). Сейчас на рассмотрении Верховной Рады Украины находится проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности" (регистр. № 12191 от 11.11.2024), которым предлагается изложить в новой редакции статью 301 Уголовного кодекса Украины и установить уголовную ответственность исключительно за ввоз в Украину произведений, изображений или других предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера с целью их сбыта или распространения несовершеннолетним или их изготовление, хранение, перевозку или иное перемещение с той же целью, или их сбыт или распространение несовершеннолетним - говорится в сообщении.

В то же время, как указано, предложения, изложенные в электронной петиции, уже направлены в Верховную Раду. Они будут рассмотрены во время проработки этого законопроекта.

Напомним

Электронная петиция о декриминализации порнографии, созданная моделью OnlyFans Светланой Дворниковой, набрала более 25 тысяч подписей. Автор призывает Президента поддержать законопроект №12191, который имеет целью легализовать контент для взрослых через изменения в Уголовный кодекс Украины.

Она утверждает, что за пять лет деятельности на платформе OnlyFans уплатила более 40 миллионов гривен налогов в государственный бюджет. Несмотря на это, против нее было открыто уголовное производство по статье 301 Уголовного кодекса Украины о ввозе, изготовлении или распространении порнографии.