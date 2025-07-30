Член правоохоронного комітету попросив Арахамію посприяти розгляду у ВР законопроєкт про декриміналізацію порно
Київ • УНН
Нардеп Максим Бужанський звернувся до Давида Арахамії з проханням посприяти винесенню на розгляд ВР законопроєкту про декриміналізацію порнографії. Голова підкомітету Владлен Неклюдов підтримав це звернення, наголошуючи на важливості законопроєкту для реалізації конституційних прав людини.
Нардеп, член правоохоронного комітету ВР Максим Бужанський попросив очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію посприяти винесенню на розгляд зали парламенту законопроєкту про декриміналізацію порно, передає кореспондент УНН.
Під час засідання комітету з питань правоохоронної діяльності Бужанський звернувся з даною ідеєю до Арахамії.
Шановний, Давиде Георгійовичу, я прошу вас посприяти винесенню в зал законопроєкту про декриміналізацію порнографії. З одного боку дійсно є суспільний запит. З іншого боку – це справжня декомунізація
Голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Владлен Неклюдов підтримав звернення до Арахамії щодо законопроєкту про декриміналізацію порнографії.
Напрацювали ту версію, яка відповідає на запит. Це стосується прав людини, щоб конституційні права людини мали можливість реалізовуватися повною мірою й не було законодавчих заборон.Я думаю, що цей законопроєкт має бути розглянутий…
Арахамія не відповів на дане прохання.
Контекст
У 2024 році парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191 про "декриміналізацію порно" 11 голосами "за". Документ має змінити статтю 301 КК щодо зберігання та поширення контенту інтимного характеру.
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Нардеп Ярослав Железняк пояснював, що йдеться саме про декриміналізацію порно, адже вона легалізована, й Україна вже як пару років збирає мільйони податків з того ж самого OnlyFans.
Нардеп коротко розповів, що передбачається:
Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Все
У січні цього року голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що Нацполіція не підтримує ініціативу щодо декриміналізації порнографії.
Вигівський зазначав, що законопроєкт потребує доопрацювання та суперечить деяким законам.
Він повідомляв, що у 2024 році було зареєстровано майже 2 тис. кримінальних правопорушень за ст. 301-1 ККУ (Дитяча порнографія).
Вся ця легалізація призведе до того, що все це буде доступно для повнолітніх. Зараз війна й росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками, тому це може стати додатковим напрямком для їх спекуляції
Також, на його думку, це матиме негативний вплив на моральні цінності, зокрема дітей. У липні електронна петиція на сайті Президента України з проханням декриміналізувати порнографію набрала понад 25 тисяч підписів.
Її створила модель інтернет-платформи еротичного контенту OnlyFans Світлана Дворнікова.
Президент Зеленський відреагував на електронну петицію щодо декриміналізації виробництва контенту для дорослих, яка зібрала понад 25 тисяч підписів. У відповіді зазначено, що питання врегулювання відповідних норм належить до повноважень Верховної Ради.
Водночас пропозиції, озвучені в петиції, передано для подальшого розгляду.
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