Чернигов почти полностью остался без электроэнергии из-за атаки на энергоинфраструктуру - горсовет

Массированный обстрел со стороны РФ привел к масштабному обесточиванию в Чернигове в ночь на 24 января. По сообщению городского совета, враг целенаправленно атаковал объекты энергетики, что повлекло за собой критическую ситуацию в областном центре. Об этом пишет УНН.

Детали

В результате попаданий по энергетической инфраструктуре почти весь город остался без света. Сейчас официальные источники подтверждают отсутствие электроснабжения в большинстве районов Чернигова, а специалисты работают над оценкой повреждений.

