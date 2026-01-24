Чернигов почти полностью остался без электроэнергии из-за атаки на энергоинфраструктуру - горсовет
Киев • УНН
Массированный обстрел РФ 24 января оставил Чернигов почти полностью без электроэнергии. Враг целенаправленно атаковал объекты энергетики, вызвав критическую ситуацию в городе.
Массированный обстрел со стороны РФ привел к масштабному обесточиванию в Чернигове в ночь на 24 января. По сообщению городского совета, враг целенаправленно атаковал объекты энергетики, что повлекло за собой критическую ситуацию в областном центре. Об этом пишет УНН.
Детали
В результате попаданий по энергетической инфраструктуре почти весь город остался без света. Сейчас официальные источники подтверждают отсутствие электроснабжения в большинстве районов Чернигова, а специалисты работают над оценкой повреждений.
