Чернігів майже повністю опинився без електроенергії через атаку на енергоінфраструктуру - міськрада

00:59 • 10459 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 25625 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 26823 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 25226 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 23780 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 41656 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 36414 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 20271 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26890 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 61650 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 7040 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 7066 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23 січня, 23:49 • 6818 перегляди
170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"24 січня, 00:10 • 4388 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю24 січня, 00:22 • 15774 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 41669 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 61658 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 82033 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 77602 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 79260 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Віталій Кличко
Музикант
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Вашингтон
Венесуела
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 25762 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 25217 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 39911 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 55021 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 49334 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Чернігів майже повністю опинився без електроенергії через атаку на енергоінфраструктуру - міськрада

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Масований обстріл РФ 24 січня залишив Чернігів майже повністю без електроенергії. Ворог цілеспрямовано атакував об'єкти енергетики, спричинивши критичну ситуацію в місті.

Чернігів майже повністю опинився без електроенергії через атаку на енергоінфраструктуру - міськрада

Масований обстріл з боку рф призвів до масштабного знеструмлення у Чернігові в ніч на 24 січня. За повідомленням міської ради, ворог цілеспрямовано атакував об'єкти енергетики, що спричинило критичну ситуацію в обласному центрі. Про це пише УНН.

Деталі

Внаслідок влучань по енергетичній інфраструктурі майже все місто залишилося без світла. Наразі офіційні джерела підтверджують відсутність електропостачання у більшості районів Чернігова, а фахівці працюють над оцінкою пошкоджень.

Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки24.01.26, 02:59 • 10455 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Чернігів