Чернігів майже повністю опинився без електроенергії через атаку на енергоінфраструктуру - міськрада

Масований обстріл з боку рф призвів до масштабного знеструмлення у Чернігові в ніч на 24 січня. За повідомленням міської ради, ворог цілеспрямовано атакував об'єкти енергетики, що спричинило критичну ситуацію в обласному центрі. Про це пише УНН.

Деталі

Внаслідок влучань по енергетичній інфраструктурі майже все місто залишилося без світла. Наразі офіційні джерела підтверджують відсутність електропостачання у більшості районів Чернігова, а фахівці працюють над оцінкою пошкоджень.

