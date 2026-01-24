Чернігів майже повністю опинився без електроенергії через атаку на енергоінфраструктуру - міськрада
Київ • УНН
Масований обстріл РФ 24 січня залишив Чернігів майже повністю без електроенергії. Ворог цілеспрямовано атакував об'єкти енергетики, спричинивши критичну ситуацію в місті.
Масований обстріл з боку рф призвів до масштабного знеструмлення у Чернігові в ніч на 24 січня. За повідомленням міської ради, ворог цілеспрямовано атакував об'єкти енергетики, що спричинило критичну ситуацію в обласному центрі. Про це пише УНН.
Деталі
Внаслідок влучань по енергетичній інфраструктурі майже все місто залишилося без світла. Наразі офіційні джерела підтверджують відсутність електропостачання у більшості районів Чернігова, а фахівці працюють над оцінкою пошкоджень.
