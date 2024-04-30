ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus

OpenAI представил функцию памяти для пользователей ChatGPT Plus: речь идет о запоминании деталей пользователя, включая основную информацию, хобби и историю запросов. Об этом передает УНН со ссылкой на Fast Company.

Детали

Компания OpenAI объявила в понедельник, что ее популярный чат-бот ChatGPT теперь будет запоминать данные пользователей, включая основную информацию, хобби и историю запросов. Расширенная память чат-бота будет доступна только подписчикам услуги ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц.

Демонстрационное видео, предоставленное OpenAI, показывает, как пользователь предоставляет информацию о своих домашних животных, а затем просит чат-бота создать изображения этих домашних животных, катающихся на доске для серфинга в океане.

Или ChatGPT может держать в памяти информацию о размещении домашних животных, когда его просят исследовать место для отпуска.

Новая функция является необязательной и ее можно отключить; также отмечается, что функция пока недоступна для пользователей в Европе и Корее.

Напомним,

Apple ведет переговоры с OpenAI и Google об интеграции технологий искусственного интеллекта, таких как функции OpenAI и чат-бот Gemini от Google, в iOS 18, следующую операционную систему для iPhone, чтобы внедрить новые функции на основе искусственного интеллекта на iPhone уже в этом году.