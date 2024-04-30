ChatGPT тепер може запам’ятовувати інформацію: функція пам’яті доступна для користувачів Plus
Київ • УНН
OpenAI представила функцію пам'яті для передплатників ChatGPT Plus, яка дозволяє чат-боту запам'ятовувати дані користувача, його хобі та історію запитів.
OpenAI представив функцію пам’яті для користувачів ChatGPT Plus: йдеться про запам’ятовування деталей користувача, включаючи основну інформацію, хобі та історію запитів. Про це передає УНН із посиланням на Fast Company.
Деталі
Компанія OpenAI оголосила в понеділок, що її популярний чат-бот ChatGPT тепер буде запам'ятовувати дані користувачів, включаючи основну інформацію, хобі та історію запитів. Розширена пам'ять чат-бота буде доступна лише передплатникам послуги ChatGPT Plus за 20 доларів на місяць.
Демонстраційне відео, надане OpenAI, показує, як користувач надає інформацію про своїх домашніх тварин, а потім просить чат-бота створити зображення цих домашніх тварин, які катаються на дошці для серфінгу в океані.
Або ChatGPT може тримати у пам’яті інформацію про розміщення домашніх тварин, коли його просять дослідити місце для відпустки.
Нова функція є необов’язковою та її можна відімкнути; також зазначається, що функція поки недоступна для користувачів у Європі та Кореї.
Нагадаємо
Apple веде переговори з OpenAI і Google про інтеграцію технологій штучного інтелекту, таких як функції OpenAI і чат-бот Gemini від Google, в iOS 18, наступну операційну систему для iPhone, щоб впровадити нові функції на основі штучного інтелекту на iPhone вже цього року.