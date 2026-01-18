$43.180.08
11:31 • 9632 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 13416 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 15076 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 40183 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 66613 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 37723 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 47846 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 53703 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 43749 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 69373 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Бровары частично запитали, но напряжение в сети остается очень низким - мэр

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что город частично запитан, несколько подстанций работают. Однако напряжение в сети остается очень низким.

Бровары частично запитали, но напряжение в сети остается очень низким - мэр

Бровары Киевской области удалось частично запитать, но напряжение в сети остается очень низким. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Энергетикам удалось частично запитать город, несколько подстанций уже в работе, но напряжение в сети остается очень низким

- сообщил Сапожко.

По его словам, работы продолжаются.

В столице начали работу дополнительные бригады энергетиков для восстановления света - Шмыгаль17.01.26, 21:12 • 5434 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеКиевская область
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Бровары