Бровары частично запитали, но напряжение в сети остается очень низким - мэр

Бровары Киевской области удалось частично запитать, но напряжение в сети остается очень низким. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Энергетикам удалось частично запитать город, несколько подстанций уже в работе, но напряжение в сети остается очень низким - сообщил Сапожко.

По его словам, работы продолжаются.

В столице начали работу дополнительные бригады энергетиков для восстановления света - Шмыгаль