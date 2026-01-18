Бровары частично запитали, но напряжение в сети остается очень низким - мэр
Киев • УНН
Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что город частично запитан, несколько подстанций работают. Однако напряжение в сети остается очень низким.
Энергетикам удалось частично запитать город, несколько подстанций уже в работе, но напряжение в сети остается очень низким
По его словам, работы продолжаются.
