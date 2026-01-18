Бровари частково заживили, але напруга в мережі залишається дуже низькою - мер

Бровари, що на Київщині, вдалося частково заживити, але напруга в мережі залишається дуже низькою. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Енергетикам вдалося частково заживити місто, декілька підстанцій вже в роботі, але напруга в мережі залишається дуже низькою - повідомив Сапожко.

За його словами, роботи продовжуються.

У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль