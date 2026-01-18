Бровари частково заживили, але напруга в мережі залишається дуже низькою - мер
Київ • УНН
Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що місто частково заживлено, декілька підстанцій працюють. Проте напруга в мережі залишається дуже низькою.
За його словами, роботи продовжуються.
