11:31 • 9424 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 13196 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
08:25 • 14943 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 39964 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 66292 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 37647 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 47767 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 53649 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 43711 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 69244 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Бровари частково заживили, але напруга в мережі залишається дуже низькою - мер

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що місто частково заживлено, декілька підстанцій працюють. Проте напруга в мережі залишається дуже низькою.

Бровари частково заживили, але напруга в мережі залишається дуже низькою - мер

Бровари, що на Київщині, вдалося частково заживити, але напруга в мережі залишається дуже низькою. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Енергетикам вдалося частково заживити місто, декілька підстанцій вже в роботі, але напруга в мережі залишається дуже низькою 

- повідомив Сапожко.

За його словами, роботи продовжуються.

У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль 17.01.26, 21:12 • 5422 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніКиївська область
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Київська область
Бровари