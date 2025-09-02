Британская разведка: РФ усилила давление в Серебрянском лесу, ослабив активность на севере Украины, для чего это оккупантам?

российские войска снизили интенсивность действий в Харьковской и Сумской областях, чтобы перебросить часть сил на восток и сосредоточить давление в районе Серебрянского леса. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном 2 сентября в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По данным разведки, именно этот участок фронта стал одним из приоритетных направлений для российской армии. Оккупанты стремятся продвинуться на запад от реки Северский Донец, используя лес как естественное укрытие от украинских беспилотников. Конечной целью российских войск называют Ямполь, расположенный в 10 км к западу от текущих позиций. Его захват может стать плацдармом для атак на Лиман.

Российские войска используют различные методы атак, включая налеты на мотоциклах и пробные атаки небольшими группами, пытаясь проникнуть в украинские позиции – заявили в британской разведке.

В то же время разведка подчеркивает, что украинские Силы обороны в течение последних двух дней провели успешные контрнаступательные действия к западу от Купянска. Именно там в течение последнего месяца россия пыталась создать угрозу окружения. Кроме того, в северной части Донецкой области фиксируется постепенное продвижение российских войск, которые пытаются укрепиться на важных рубежах.

В Британии отмечают, что перенос акцента на Серебрянский лес и Донетчину в целом объясняет снижение активности российских войск на северных участках фронта. При этом подчеркивается: приоритетным для РФ и в дальнейшем остается и Покровское направление.

Напомним

За сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 составляют 1083790 человек.