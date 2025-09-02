Британская разведка: РФ усилила давление в Серебрянском лесу, ослабив активность на севере Украины, для чего это оккупантам?

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:02 • 8318 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 31959 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 49781 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 32907 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
06:00 • 76671 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 35558 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 63347 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 51338 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 92923 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 50336 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
42%
748мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 180201 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 179687 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 168206 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 165217 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 158720 просмотра
публикации
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 31970 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 49792 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 41104 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 76678 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 92927 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Потап
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 432 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 3638 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 22351 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 63350 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 56025 просмотра
Актуальное
Forbes
ТикТок
Spotify
Хранитель
COVID-19

Британская разведка: РФ усилила давление в Серебрянском лесу, ослабив активность на севере Украины, для чего это оккупантам?

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Российские войска уменьшили активность на севере Украины, перебросив силы на восток. Они стремятся продвинуться на запад от Северского Донца, используя Серебрянский лес как укрытие, с конечной целью захвата Ямполя.

Британская разведка: РФ усилила давление в Серебрянском лесу, ослабив активность на севере Украины, для чего это оккупантам?

российские войска снизили интенсивность действий в Харьковской и Сумской областях, чтобы перебросить часть сил на восток и сосредоточить давление в районе Серебрянского леса. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном 2 сентября в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По данным разведки, именно этот участок фронта стал одним из приоритетных направлений для российской армии. Оккупанты стремятся продвинуться на запад от реки Северский Донец, используя лес как естественное укрытие от украинских беспилотников. Конечной целью российских войск называют Ямполь, расположенный в 10 км к западу от текущих позиций. Его захват может стать плацдармом для атак на Лиман.

Российские войска используют различные методы атак, включая налеты на мотоциклах и пробные атаки небольшими группами, пытаясь проникнуть в украинские позиции

– заявили в британской разведке.

В то же время разведка подчеркивает, что украинские Силы обороны в течение последних двух дней провели успешные контрнаступательные действия к западу от Купянска. Именно там в течение последнего месяца россия пыталась создать угрозу окружения. Кроме того, в северной части Донецкой области фиксируется постепенное продвижение российских войск, которые пытаются укрепиться на важных рубежах.

КНДР потеряла почти 5 тысяч солдат, воевавших на стороне рф против Украины - южнокорейская разведка02.09.25, 12:04 • 5392 просмотра

В Британии отмечают, что перенос акцента на Серебрянский лес и Донетчину в целом объясняет снижение активности российских войск на северных участках фронта. При этом подчеркивается: приоритетным для РФ и в дальнейшем остается и Покровское направление.

Напомним

За сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 составляют 1083790 человек.

Степан Гафтко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Украина
Купянск