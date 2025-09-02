Втрати ворога за добу: 800 солдатів вже не допоможуть окупаційній армії
Київ • УНН
За добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 становлять 1083790 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1083790 (+800) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11156 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23233 (+4)
- артилерійських систем ‒ 32301 (+53)
- РСЗВ ‒ 1477 (+1)
- засоби ППО ‒ 1213 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55446 (+170)
- крилаті ракети ‒ 3664 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60488 (+89)
- спеціальна техніка ‒ 3952 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.
