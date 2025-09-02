Втрати ворога за добу: 800 солдатів вже не допоможуть окупаційній армії

За добу 1 вересня російські війська втратили на війні з Україною 800 солдатів та 53 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1083790 (+800) осіб ліквідовано

танків ‒ 11156 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23233 (+4)

артилерійських систем ‒ 32301 (+53)

РСЗВ ‒ 1477 (+1)

засоби ППО ‒ 1213 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55446 (+170)

крилаті ракети ‒ 3664 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60488 (+89)

спеціальна техніка ‒ 3952 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.

