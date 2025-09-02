$41.320.06
1 вересня, 18:36 • 14624 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 26346 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 35156 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 38707 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 184261 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 105035 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 190134 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 197674 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 166855 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131989 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Втрати ворога за добу: 800 солдатів вже не допоможуть окупаційній армії

Київ • УНН

 • 90 перегляди

За добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 становлять 1083790 осіб.

Втрати ворога за добу: 800 солдатів вже не допоможуть окупаційній армії

За добу 1 вересня російські війська втратили на війні з Україною 800 солдатів та 53 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1083790 (+800) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11156 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23233 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 32301 (+53)
          • РСЗВ ‒ 1477 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1213 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55446 (+170)
                    • крилаті ракети ‒ 3664 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60488 (+89)
                            • спеціальна техніка ‒ 3952 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.

                              "Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський31.08.25, 21:18 • 4048 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна