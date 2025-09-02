Потери врага за сутки: 800 солдат уже не помогут оккупационной армии
Киев • УНН
За сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 составляют 1083790 человек.
За сутки 1 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 800 солдат и 53 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1083790 (+800) человек ликвидировано
- танков ‒ 11156 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23233 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 32301 (+53)
- РСЗО ‒ 1477 (+1)
- средства ПВО ‒ 1213 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55446 (+170)
- крылатые ракеты ‒ 3664 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60488 (+89)
- специальная техника ‒ 3952 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.
