Потери врага за сутки: 800 солдат уже не помогут оккупационной армии

За сутки 1 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 800 солдат и 53 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1083790 (+800) человек ликвидировано

танков ‒ 11156 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23233 (+4)

артиллерийских систем ‒ 32301 (+53)

РСЗО ‒ 1477 (+1)

средства ПВО ‒ 1213 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55446 (+170)

крылатые ракеты ‒ 3664 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60488 (+89)

специальная техника ‒ 3952 (0)

Данные уточняются.

