Британська розвідка: рф посилила тиск у Серебрянському лісі, послабивши активність на півночі України, для чого це окупантам?
Київ • УНН
російські війська зменшили активність на півночі України, перекинувши сили на схід. Вони прагнуть просунутися на захід від Сіверського Дінця, використовуючи Серебрянський ліс як укриття, з кінцевою метою захоплення Ямполя.
російські війська зменшили інтенсивність дій у Харківській та Сумській областях, щоб перекинути частину сил на схід і зосередити тиск у районі Серебрянського лісу. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому 2 вересня у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
За даними розвідки, саме ця ділянка фронту стала одним із пріоритетних напрямків для російської армії. Окупанти прагнуть просунутися на захід від річки Сіверський Донець, використовуючи ліс як природне укриття від українських безпілотників. Кінцевою метою російських військ називають Ямпіль, розташований за 10 км на захід від поточних позицій. Його захоплення може стати плацдармом для атак на Лиман.
Російські війська використовують різні методи атак, включаючи нальоти на мотоциклах і пробні атаки невеликими групами, намагаючись проникнути в українські позиції
Водночас розвідка підкреслює, що українські Сили оборони упродовж останніх двох днів провели успішні контрнаступальні дії на захід від Куп’янська. Саме там протягом останнього місяця росія намагалася створити загрозу оточення. Крім того, у північній частині Донецької області фіксується поступове просування російських військ, які намагаються зміцнитися на важливих рубежах.
КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України - південнокорейська розвідка02.09.25, 12:04 • 5390 переглядiв
У Британії зазначають, що перенесення акценту на Серебрянський ліс та Донеччину загалом пояснює зниження активності російських військ на північних ділянках фронту. При цьому наголошується: пріоритетним для рф і надалі залишається й Покровський напрямок.
Нагадаємо
За добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 становлять 1083790 осіб.