Британська розвідка: рф посилила тиск у Серебрянському лісі, послабивши активність на півночі України, для чого це окупантам?

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:02 • 8076 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 31646 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 49408 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 32738 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
06:00 • 76354 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 35493 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 63211 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 51334 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 92735 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 50335 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
42%
748мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 180200 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 179686 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 168205 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 165216 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 158719 перегляди
Публікації
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 31697 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 49475 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 40951 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 76407 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 92767 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Потап
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 340 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 3510 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 22211 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 63181 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 55902 перегляди
Актуальне
Forbes
TikTok
Spotify
The Guardian
COVID-19

Британська розвідка: рф посилила тиск у Серебрянському лісі, послабивши активність на півночі України, для чого це окупантам?

Київ • УНН

 • 26 перегляди

російські війська зменшили активність на півночі України, перекинувши сили на схід. Вони прагнуть просунутися на захід від Сіверського Дінця, використовуючи Серебрянський ліс як укриття, з кінцевою метою захоплення Ямполя.

Британська розвідка: рф посилила тиск у Серебрянському лісі, послабивши активність на півночі України, для чого це окупантам?

російські війська зменшили інтенсивність дій у Харківській та Сумській областях, щоб перекинути частину сил на схід і зосередити тиск у районі Серебрянського лісу. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому 2 вересня у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

За даними розвідки, саме ця ділянка фронту стала одним із пріоритетних напрямків для російської армії. Окупанти прагнуть просунутися на захід від річки Сіверський Донець, використовуючи ліс як природне укриття від українських безпілотників. Кінцевою метою російських військ називають Ямпіль, розташований за 10 км на захід від поточних позицій. Його захоплення може стати плацдармом для атак на Лиман.

Російські війська використовують різні методи атак, включаючи нальоти на мотоциклах і пробні атаки невеликими групами, намагаючись проникнути в українські позиції

– заявили у британській розвідці.

Водночас розвідка підкреслює, що українські Сили оборони упродовж останніх двох днів провели успішні контрнаступальні дії на захід від Куп’янська. Саме там протягом останнього місяця росія намагалася створити загрозу оточення. Крім того, у північній частині Донецької області фіксується поступове просування російських військ, які намагаються зміцнитися на важливих рубежах.

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України - південнокорейська розвідка02.09.25, 12:04 • 5390 переглядiв

У Британії зазначають, що перенесення акценту на Серебрянський ліс та Донеччину загалом пояснює зниження активності російських військ на північних ділянках фронту. При цьому наголошується: пріоритетним для рф і надалі залишається й Покровський напрямок.

Нагадаємо

За добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 становлять 1083790 осіб.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Збройні сили України
Україна
Куп'янськ