Бразилия может стать важным посредником в возвращении детей, которых депортировала рф - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что Бразилия может стать ключевым партнером в восстановлении справедливого мира для Украины и возвращении украинских детей. Об этом он сказал во время онлайн-общения с представителями бразильских СМИ, передает УНН.

Детали

Ермак отметил, что война России против Украины принесла страдания миллионам украинцев, а ее последствия влияют на весь мир, поскольку усиливается союз России, Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы.

Они вместе разрушают мировой порядок, создают хаос, потому что хаос - это мир, которым правит сила. Они подпитывают региональные конфликты в рамках глобальной войны против демократий, - отметил он.

Руководитель ОП отметил, что от российской агрессии страдают украинские дети. Погибли 596 маленьких украинцев и еще 1736 получили ранения. Россия депортировала или принудительно переместила тысячи украинских детей.

В связи с этим Ермак выразил убеждение, что преданная защите прав человека и обеспечению глобальной стабильности Бразилия может выступить посредником в возвращении украинских детей, что является одним из приоритетов Президента Зеленского и его команды. В частности, Бразилия может присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, участницами которой является уже 41 страна.

Глава ОП также надеется, что вскоре Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут предметно обсудить, как достичь справедливого мира для Украины.

Никто больше, чем украинцы, не хочет закончить эту войну и получить справедливый мир на нашей земле. Это самое важное. А Путин не хочет заканчивать эту войну. Он хочет, чтобы Украина исчезла как государство, - сказал Ермак.

Он также отметил, что важно выработать единый совместный план, который обеспечит восстановление силы международного права, и Бразилия могла бы сыграть в этом процессе важную роль.

Напомним

Президент Украины встретился с президентом Италии для обсуждения евроатлантической интеграции и санкций против рф. Особое внимание уделили вопросу возвращения похищенных украинских детей и помощи сиротам в Италии.