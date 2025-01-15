Бразилія може стати важливим посередником у поверненні дітей, яких депортувала рф - Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що ​​Бразилія може стати ключовим партнером у відновленні справедливого миру для України та поверненні українських дітей. Про це він сказав під час онлайн-спілкування з представниками бразильських ЗМІ, передає УНН.

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Єрмак наголосив, що війна росії проти України принесла страждання мільйонам українців, а її наслідки впливають на весь світ, оскільки посилюється союз Росії, Північної Кореї, Ірану та Венесуели.

Вони разом руйнують світовий порядок, створюють хаос, бо хаос – це світ, яким править сила. Вони підживлюють регіональні конфлікти в межах глобальної війни проти демократій, - зазначив він.

Керівник ОП зауважив, що від російської агресії страждають українські діти. Загинули 596 маленьких українців і ще 1736 зазнали поранень. Росія депортувала або примусово перемістила тисячі українських дітей.

У зв’язку з цим Єрмак висловив переконання, що віддана захисту прав людини та забезпеченню глобальної стабільності Бразилія може виступити посередником у поверненні українських дітей, що є одним із пріоритетів Президента Зеленського та його команди. Зокрема, Бразилія може приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, учасницями якої є вже 41 країна.

Очільник ОП також сподівається, що незабаром Володимир Зеленський та Дональд Трамп матимуть змогу предметно обговорити, як досягти справедливого миру для України.

Ніхто більше, ніж українці, не хоче закінчити цю війну та отримати справедливий мир на нашій землі. Це найважливіше. А Путін не хоче закінчувати цю війну. Він хоче, щоб Україна зникла як держава, - сказав Єрмак.

Він також наголосив, що важливо напрацювати єдиний спільний план, який забезпечить відновлення сили міжнародного права, і Бразилія могла б відіграти в цьому процесі важливу роль.

Нагадаємо

Президент України зустрівся з президентом Італії для обговорення євроатлантичної інтеграції та санкцій проти рф. Особливу увагу приділили питанню повернення викрадених українських дітей та допомоги сиротам в Італії.