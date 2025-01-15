Бразилія може стати важливим посередником у поверненні дітей, яких депортувала рф - Єрмак

ukenru
13:49 • 3365 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 22505 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 100623 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 127078 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 125152 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143388 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172488 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220015 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176228 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151716 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 145219 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 145674 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 145027 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 139288 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 122378 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 18506 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194492 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192576 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323931 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 351037 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 2604 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 7908 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 60126 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 88623 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 85545 перегляди
Актуальне
Бразилія може стати важливим посередником у поверненні дітей, яких депортувала рф - Єрмак

Бразилія може стати важливим посередником у поверненні дітей, яких депортувала рф - Єрмак

Київ • УНН

 • 29995 перегляди

Андрій Єрмак закликав Бразилію приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Наразі до коаліції входить 41 країна, а Бразилія може стати важливим партнером у відновленні справедливого миру.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що ​​Бразилія може стати ключовим партнером у відновленні справедливого миру для України та поверненні українських дітей. Про це він сказав під час онлайн-спілкування з представниками бразильських ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Єрмак наголосив, що війна росії проти України принесла страждання мільйонам українців, а її наслідки впливають на весь світ, оскільки посилюється союз Росії, Північної Кореї, Ірану та Венесуели.

Вони разом руйнують світовий порядок, створюють хаос, бо хаос – це світ, яким править сила. Вони підживлюють регіональні конфлікти в межах глобальної війни проти демократій,

- зазначив він.

Керівник ОП зауважив, що від російської агресії страждають українські діти. Загинули 596 маленьких українців і ще 1736 зазнали поранень. Росія депортувала або примусово перемістила тисячі українських дітей.

У зв’язку з цим Єрмак висловив переконання, що віддана захисту прав людини та забезпеченню глобальної стабільності Бразилія може виступити посередником у поверненні українських дітей, що є одним із пріоритетів Президента Зеленського та його команди. Зокрема, Бразилія може приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, учасницями якої є вже 41 країна.

Очільник ОП також сподівається, що незабаром Володимир Зеленський та Дональд Трамп матимуть змогу предметно обговорити, як досягти справедливого миру для України.

Ніхто більше, ніж українці, не хоче закінчити цю війну та отримати справедливий мир на нашій землі. Це найважливіше. А Путін не хоче закінчувати цю війну. Він хоче, щоб Україна зникла як держава,

- сказав Єрмак.

Він також наголосив, що важливо напрацювати єдиний спільний план, який забезпечить відновлення сили міжнародного права, і Бразилія могла б відіграти в цьому процесі важливу роль.

Нагадаємо

Президент України зустрівся з президентом Італії для обговорення євроатлантичної інтеграції та санкцій проти рф. Особливу увагу приділили питанню повернення викрадених українських дітей та допомоги сиротам в Італії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
venesuelaВенесуела
brazyliiaБразилія
donald-trampДональд Трамп
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
andrii-yermakАндрій Єрмак
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
iranІран

Звернутися з питань розміщення реклами