Говорили про євроінтеграцію України та повернення викрадених рф дітей: Зеленський зустрівся із президентом Італії

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 68942 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 70345 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 84348 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115351 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140068 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132488 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148045 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173836 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220513 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176395 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114523 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120602 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153716 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136975 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113805 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 68929 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 74053 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208064 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205644 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 880 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30890 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32791 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 75063 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100967 перегляди
Актуальне
Говорили про євроінтеграцію України та повернення викрадених рф дітей: Зеленський зустрівся із президентом Італії

Говорили про євроінтеграцію України та повернення викрадених рф дітей: Зеленський зустрівся із президентом Італії

Київ • УНН

 • 22049 перегляди

Президент України зустрівся з президентом Італії для обговорення євроатлантичної інтеграції та санкцій проти рф. Особливу увагу приділили питанню повернення викрадених українських дітей та допомоги сиротам в Італії.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні,10 січня, провів зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою.  Обговорили євроатлантичну  інтеграцію України та санкції проти кремля. Про це повідомив Зеленський у Telegram, передає УНН

Деталі

Зеленській подякував президенту Італії за непохитну підтримку України з боку країни, за чітку і принципову позицію щодо справедливого й тривалого миру, а також важливість тісної співпраці з міжнародними партнерами для досягнення цієї мети.

Ціную позитивний погляд Італії на інтеграцію України в ЄС і НАТО як на ключовий елемент загальноєвропейської системи безпеки. Наголосив, що інтеграція України до наявних дієвих безпекових структур є не лише найефективнішим рішенням, а й найбільш економічно вигідним для всіх партнерів

- розповів Зеленський.

Також президент вказав, що Україна високо цінує незмінну позицію Італії щодо збереження та посилення санкцій проти росії, яка розв'язала війну в центрі Європи.

Лідери країн також обговорили чутливе питання повернення українських дітей, викрадених росією. Як наголосив Зеленський,  війна росії  зруйнувала майбутнє тисячі молодих життів . "Ми маємо відновити їхнє майбутнє та зробити все можливе, щоб вони, як і всі діти, могли жити щасливо", - заявив Зеленський. 

Також Президент висловив вдячність Італії за турботу та підтримку українських сиріт, які наразі перебувають в Італії через російську війну. 

Крім того,  Зеленський запросив Серджо Маттареллу відвідати Київ.

Зеленський зустрівся із прем'єркою Італії Мелоні: з'явились перші кадри09.01.25, 21:24 • 35387 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
italiiaІталія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами