Говорили про євроінтеграцію України та повернення викрадених рф дітей: Зеленський зустрівся із президентом Італії
Київ • УНН
Президент України зустрівся з президентом Італії для обговорення євроатлантичної інтеграції та санкцій проти рф. Особливу увагу приділили питанню повернення викрадених українських дітей та допомоги сиротам в Італії.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні,10 січня, провів зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою. Обговорили євроатлантичну інтеграцію України та санкції проти кремля. Про це повідомив Зеленський у Telegram, передає УНН.
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Зеленській подякував президенту Італії за непохитну підтримку України з боку країни, за чітку і принципову позицію щодо справедливого й тривалого миру, а також важливість тісної співпраці з міжнародними партнерами для досягнення цієї мети.
Ціную позитивний погляд Італії на інтеграцію України в ЄС і НАТО як на ключовий елемент загальноєвропейської системи безпеки. Наголосив, що інтеграція України до наявних дієвих безпекових структур є не лише найефективнішим рішенням, а й найбільш економічно вигідним для всіх партнерів
Також президент вказав, що Україна високо цінує незмінну позицію Італії щодо збереження та посилення санкцій проти росії, яка розв'язала війну в центрі Європи.
Лідери країн також обговорили чутливе питання повернення українських дітей, викрадених росією. Як наголосив Зеленський, війна росії зруйнувала майбутнє тисячі молодих життів . "Ми маємо відновити їхнє майбутнє та зробити все можливе, щоб вони, як і всі діти, могли жити щасливо", - заявив Зеленський.
Також Президент висловив вдячність Італії за турботу та підтримку українських сиріт, які наразі перебувають в Італії через російську війну.
Крім того, Зеленський запросив Серджо Маттареллу відвідати Київ.
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