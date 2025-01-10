Обсуждались вопросы евроинтеграции Украины и возвращения похищенных РФ детей: Зеленский встретился с президентом Италии
Киев • УНН
Президент Украины встретился с президентом Италии для обсуждения евроатлантической интеграции и санкций против рф. Особое внимание было уделено вопросу возвращения похищенных украинских детей и помощи сиротам в Италии.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 января, провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Обсудили евроатлантическую интеграцию Украины и санкции против кремля. Об этом сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.
Детали
Зеленский поблагодарил президента Италии за непоколебимую поддержку Украины со стороны страны, за четкую и принципиальную позицию в отношении справедливого и длительного мира, а также важность тесного сотрудничества с международными партнерами для достижения этой цели.
Ценю позитивный взгляд Италии на интеграцию Украины в ЕС и НАТО как на ключевой элемент общеевропейской системы безопасности. Подчеркнул, что интеграция Украины в существующие эффективные структуры безопасности является не только наиболее эффективным решением, но и наиболее экономически выгодным для всех партнеров
Также президент отметил, что Украина высоко ценит неизменную позицию Италии по сохранению и усилению санкций против россии, которая развязала войну в центре Европы.
Лидеры стран также обсудили чувствительный вопрос возвращения украинских детей, похищенных россией. Как подчеркнул Зеленский, война россии разрушила будущее тысяч молодых жизней. "Мы должны восстановить их будущее и сделать все возможное, чтобы они, как и все дети, могли жить счастливо", - заявил Зеленский.
Также Президент выразил благодарность Италии за заботу и поддержку украинских сирот, которые в настоящее время находятся в Италии из-за российской войны.
Кроме того, Зеленский пригласил Серджо Маттареллу посетить Киев.
Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: появились первые кадры09.01.25, 21:24 • 31252 просмотра