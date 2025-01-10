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Обсуждались вопросы евроинтеграции Украины и возвращения похищенных РФ детей: Зеленский встретился с президентом Италии

Обсуждались вопросы евроинтеграции Украины и возвращения похищенных РФ детей: Зеленский встретился с президентом Италии

Киев  •  УНН

 • 4526 просмотра

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Президент Украины встретился с президентом Италии для обсуждения евроатлантической интеграции и санкций против рф. Особое внимание было уделено вопросу возвращения похищенных украинских детей и помощи сиротам в Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 января, провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.  Обсудили евроатлантическую  интеграцию Украины и санкции против кремля. Об этом сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил президента Италии за непоколебимую поддержку Украины со стороны страны, за четкую и принципиальную позицию в отношении справедливого и длительного мира, а также важность тесного сотрудничества с международными партнерами для достижения этой цели.

Ценю позитивный взгляд Италии на интеграцию Украины в ЕС и НАТО как на ключевой элемент общеевропейской системы безопасности. Подчеркнул, что интеграция Украины в существующие эффективные структуры безопасности является не только наиболее эффективным решением, но и наиболее экономически выгодным для всех партнеров

- рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина высоко ценит неизменную позицию Италии по сохранению и усилению санкций против россии, которая развязала войну в центре Европы.

Лидеры стран также обсудили чувствительный вопрос возвращения украинских детей, похищенных россией. Как подчеркнул Зеленский,  война россии  разрушила будущее тысяч молодых жизней. "Мы должны восстановить их будущее и сделать все возможное, чтобы они, как и все дети, могли жить счастливо", - заявил Зеленский.

Также Президент выразил благодарность Италии за заботу и поддержку украинских сирот, которые в настоящее время находятся в Италии из-за российской войны.

Кроме того,  Зеленский пригласил Серджо Маттареллу посетить Киев.

Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: появились первые кадры09.01.25, 21:24 • 31252 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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