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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
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Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: появились первые кадры

Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: появились первые кадры

Киев  •  УНН

 • 8785 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию и встретился с премьером Джорджей Мелони. Состоялась официальная церемония встречи, также запланированы переговоры с президентом Серджо Маттареллой.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с премьером Италии Джорджей Мелони, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Состоялась официальная церемония встречи Мелони и Зеленского. Заявлений для прессы пока не было.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой.

Байден отменил визит в Италию, где должен был встретиться с Зеленским - СМИ09.01.25, 18:41 • 15567 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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