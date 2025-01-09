Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: появились первые кадры

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с премьером Италии Джорджей Мелони, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Состоялась официальная церемония встречи Мелони и Зеленского. Заявлений для прессы пока не было.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой.

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