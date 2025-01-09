Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: появились первые кадры
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию и встретился с премьером Джорджей Мелони. Состоялась официальная церемония встречи, также запланированы переговоры с президентом Серджо Маттареллой.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с премьером Италии Джорджей Мелони, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Состоялась официальная церемония встречи Мелони и Зеленского. Заявлений для прессы пока не было.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой.
Байден отменил визит в Италию, где должен был встретиться с Зеленским - СМИ09.01.25, 18:41 • 15567 просмотров