Зеленський зустрівся із прем'єркою Італії Мелоні: з'явились перші кадри
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії та зустрівся з прем'єркою Джорджею Мелоні. Відбулась офіційна церемонія зустрічі, також заплановані переговори з президентом Серджо Маттареллою.
Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із прем'єрком Італії джорджею Мелоні, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Відбулась офіційна церемонія зустрічі Мелоні та Зеленського. Заяв для преси наразі не було.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою.
Байден скасував візит до Італії, де мав зустрітися із Зеленським - ЗМІ09.01.25, 18:41 • 31268 переглядiв