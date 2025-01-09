Зеленський зустрівся із прем'єркою Італії Мелоні: з'явились перші кадри

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із прем'єрком Італії джорджею Мелоні, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Відбулась офіційна церемонія зустрічі Мелоні та Зеленського. Заяв для преси наразі не було.

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Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою.

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