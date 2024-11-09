Боррель о северокорейских солдатах в рф: будем в дальнейшем дипломатически давить на КНДР

Европейский Союз будет в дальнейшем дипломатически давить на КНДР из-за отправки военных в россию для участия в войне против Украины. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной Совместная пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

"Глобализация войны. Кто мог представить, что северокорейские войска будут воевать против украинских. Я был в Сеуле не случайно, я там был, чтобы дипломатическое давление в индо-тихоокеанском регионе накладывать на Северную Корею и других их соседей, чтобы они поняли, что это не правильный путь. Мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия", - заявил Боррель.

Дополнение

Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР.

США проводят консультации с партнерами по ответу на развертывание северокорейских солдат на Курщине для потенциального привлечения к боевым действиям против украинских военных.

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